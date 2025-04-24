Yapay Zeka İnsanları Suça Mı Teşvik Ediyor?

Uzman isim, bu durumun bireylerdeki psikolojik yansımasını ise 3 etkene bağladı: Kendi çıkarını gözetme yanılgısı: Kendimizi iyi hissettiren şeylere daha çok inanma eğilimindeyiz. Yanılgılı üstünlük: Özellikle övüldüğümüzde yeteneklerimizi abartma eğilimindeyiz. Antropomorfizm: İnsan olmayan varlıklara bilinç ve niyet yükleme eğilimimiz vardır. Recent neuroscience araştırmaları da, samimi ve flörtöz övgülerin beynin ödül devrelerini harekete geçirdiğini gösteriyor. Ancak unutmamak gerekir: Yapay zekanın zihni yoktur. Anlayıştan ve bilinçten yoksundur. Bilgiye sahip değildir, sadece matematiksel işlemler yapar. Dil üzerinde son derece etkili olan bu matematik, kullanıcılarda özel bir cevher keşfetmez ve temelde herkese aynı tavırla yaklaşır.