Ünlülerin Deprem Sonrası Paylaşımları!
Merkez üssü Marmara Denizi olan ve İstanbul'un Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, bölgede paniğe yol açtı.
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Merkez üssü Marmara Denizi olan ve İstanbul'un Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, bölgede paniğe yol açtı. İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de güçlü şekilde hissedilen sarsıntının ardından vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Depremin ardından artçı şoklar sürerken, birçok ünlü isim de sosyal medya hesaplarından geçmiş olsun mesajları paylaştı.
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İBRAHİM TATLISES İstanbul ve çevre illerden hissedilen deprem hepimizi derinden etkiledi. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Umarım herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmamıştır.
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AJDA PEKKAN Geçmiş olsun benim gözbebeğim, memleketim canım İstanbul'um.
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FEYYAZ ŞERİFOĞLU Beşik gibi sallandık desem abartmış olmam. Geçmiş olsun İstanbul. Geçmiş gitmiş olsun inşallah.
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SILA TÜRKOĞLU Çok geçmiş olsun depremi hisseden herkese... Umarım kimseye zarar gelmemiştir. Endişesi üzerimizde biz çalışmaya devam ama imkanı olan artçı sarsıntılara karşı güvenli bir yerde, tedbirli olsun lütfen.