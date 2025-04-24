Ünlülerin Deprem Sonrası Paylaşımları!

Merkez üssü Marmara Denizi olan ve İstanbul'un Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, bölgede paniğe yol açtı. İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de güçlü şekilde hissedilen sarsıntının ardından vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Depremin ardından artçı şoklar sürerken, birçok ünlü isim de sosyal medya hesaplarından geçmiş olsun mesajları paylaştı.