Apple Oyunun Kurallarını Değiştiriyor
iOS 18.1?de Kaçırmamanız gereken 10 akılalmaz özellik
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Apple, iOS 18.1 güncellemesiyle sadece teknik geliştirmeler yapmakla kalmadı, aynı zamanda kullanıcı alışkanlıklarını yeniden şekillendirdi. Fotoğraf düzenlemeden metin işlemeye, arayüzden yapay zekaya kadar her alanda gelen bu yenilikler Apple kullanıcılarını oldukça şaşırtacak. İşte yeni iOS 18.1'in öne çıkan 10 özelliği.
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1. ARKA PLANDAN NESNE SİLME Fotoğraflarınızda istemediğiniz bir objeyi kaldırmak artık birkaç dokunuşla mümkün. iOS 18.1?in geliştirilmiş fotoğraf düzenleme aracı sayesinde arka plandan herhangi bir detayı silebilirsiniz.
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2. AYARLANABİLİR EKRAN PARMAKLIĞI Yeni ekran parlaklık ayarları, dış ortam ışığına göre daha hassas tepkiler veriyor. Göz sağlığınızı korurken enerji tasarrufu sağlamak da artık daha kolay.
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3. E-POSTA İÇERİKLERİNİN OTOMATİK ÖZETİ Uzun e-postalarla vakit kaybetmeye son! Mail uygulaması artık gelen e-postaların kısa ve anlaşılır özetlerini otomatik olarak sunabiliyor.
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4. SİRİ ARAYÜZÜNDE MİNİMAL DOKUNUŞLAR Siri artık daha sade, dikkat dağıtmayan bir tasarıma sahip. Yeni arayüz, asistanınızı daha hızlı ve etkili kullanmanıza olanak tanıyor.
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5. AKILLI KULLANICI ARAYÜZÜ iOS 18.1 ile gelen kullanıcı arayüzü, alışkanlıklarınıza göre otomatik öneriler sunarak deneyimi kişiselleştiriyor. iPhone artık sizi daha iyi tanıyor.
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6. ALT ÇUBUĞA ÇİFT DOKUNUŞLA SİRİ'Yİ BAŞLATMA Artık Siri'yi başlatmak için fiziksel tuşa ya da ?Hey Siri? demeye gerek yok. Alt çubuğa iki kez dokunmanız yeterli.
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7. YENİ YAZIM VE DÜZENLEME ARACI Yazılı içeriklerle uğraşanlar için harika bir haber! Apple?ın yeni yazım aracı, hem metin yazmayı hem de düzenlemeyi çok daha kolay hale getiriyor.
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8. KLAVYE RENK SEÇENEKLERİ iOS 18.1 ile klavyenizin görünümünü kişiselleştirmek mümkün. Farklı renk seçenekleriyle yazma deneyiminize tarz katabilirsiniz.
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9. ?ÇİZ VE SİL? TEMİZLEME ARACI Görsellerde istemediğiniz bölgeyi daire içine almanız yeterli. Yeni "Çiz ve Sil" özelliği, bu alanları otomatik olarak temizliyor.
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10. SİHİRLİ SİLGİ (MAGİC ERASER) Google Pixel kullanıcılarının sevdiği özellik artık iPhone?da! Tek dokunuşla nesneleri zahmetsizce kaldırarak görselleri mükemmelleştirebilirsiniz.