Apple Oyunun Kurallarını Değiştiriyor

Şırnak'ta Kazada Şehit Olan Polis İçin Başsağlığı
Şırnak'ta Kazada Şehit Olan Polis İçin Başsağlığı
Marmara Denizi'nde 3,6 büyüklüğünde deprem
Marmara Denizi'nde 3,6 büyüklüğünde deprem
49 İlde DEAŞ'a Operasyon: 210 Kişi Gözaltında
49 İlde DEAŞ'a Operasyon: 210 Kişi Gözaltında
30 İlde Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı
30 İlde Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı
Kütahya'da Deprem! 2 kere Sallandı
Kütahya'da Deprem! 2 kere Sallandı
Deprem Sonrası İstanbul'da Sigorta Farkındalığı Arttı
Deprem Sonrası İstanbul'da Sigorta Farkındalığı Arttı
Deprem Sonrası Emlak Fiyatlarındaki Artışa Tepki
Deprem Sonrası Emlak Fiyatlarındaki Artışa Tepki
Erzurum'da Apartman Yangını: 16 Kişi Dumandan Etkilendi
Erzurum'da Apartman Yangını: 16 Kişi Dumandan Etkilendi
Bakan Tekin'den Türkmenistan'a Ziyaret: Eğitimde Yeni Adımlar
Bakan Tekin'den Türkmenistan'a Ziyaret: Eğitimde Yeni Adımlar
Bakan Şimşek: ABD ile İşbirliğini Derinleştirmeye Kararlıyız
Bakan Şimşek: ABD ile İşbirliğini Derinleştirmeye Kararlıyız
MEB AKUB, 81 İlde 10 Bin Üyesiyle Görev Başında
MEB AKUB, 81 İlde 10 Bin Üyesiyle Görev Başında
İstanbul depremi o ili alarma geçirdi!
İstanbul depremi o ili alarma geçirdi!
Bakan Memişoğlu açıkladı: Atamalar ne zaman yapılacak?
Bakan Memişoğlu açıkladı: Atamalar ne zaman yapılacak?
Bakan Göktaş Duyurdu: Aile Bağlarını Güçlendirecek Yeni Proje
Bakan Göktaş Duyurdu: Aile Bağlarını Güçlendirecek Yeni Proje
Bakan Kurum: İstanbul'da 83 bina az hasarlı
Bakan Kurum: İstanbul'da 83 bina az hasarlı
6.2'lik depremi hangi ilçe kaç büyüklüğünde hissetti?
6.2'lik depremi hangi ilçe kaç büyüklüğünde hissetti?
Veysel Tiryaki: Altındağ Belediye'sinde greve katılan işçi yok
Veysel Tiryaki: Altındağ Belediye'sinde greve katılan işçi yok
Direk Danslı 23 Nisan Etkinliğine Bakanlıktan Müfettiş
Direk Danslı 23 Nisan Etkinliğine Bakanlıktan Müfettiş
MEB: Bursluluk Sınavı Tarihinde Değişiklik Yok
MEB: Bursluluk Sınavı Tarihinde Değişiklik Yok
Kamu İşçilerinin Ücret Artışı Görüşmeleri Devam Ediyor
Kamu İşçilerinin Ücret Artışı Görüşmeleri Devam Ediyor
YÖK'ten Üniversitelere Uyarı: İşçi, Memurun Amiri Yapılamaz
YÖK'ten Üniversitelere Uyarı: İşçi, Memurun Amiri Yapılamaz
Uzmanı Açıkladı: Yağışlı Hava Ne Zamana Kadar Sürecek?
Uzmanı Açıkladı: Yağışlı Hava Ne Zamana Kadar Sürecek?
Deprem Fırsatçıları İş Başında: Fiyatlar Arttı, Stoklar Tükendi
Deprem Fırsatçıları İş Başında: Fiyatlar Arttı, Stoklar Tükendi
Adalet Bakanı Tunç, DEM Parti Heyetini Kabul Etti
Adalet Bakanı Tunç, DEM Parti Heyetini Kabul Etti
Mehmet Şimşek ABD'de Yatırımcılarla Buluştu
Mehmet Şimşek ABD'de Yatırımcılarla Buluştu
Öğretmeni Hastanelik Eden Veli Serbest Bırakıldı
Öğretmeni Hastanelik Eden Veli Serbest Bırakıldı
Türkiye'nin İlk Yerli Yapay Zeka Modeli Geliyor
Türkiye'nin İlk Yerli Yapay Zeka Modeli Geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da UEFA Mesajları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da UEFA Mesajları
Bakanların Deprem Sonrası Açıklamaları
Bakanların Deprem Sonrası Açıklamaları
AB Ülkeleri Türkiye'nin İhracatında İlk Sırada
AB Ülkeleri Türkiye'nin İhracatında İlk Sırada

Apple Oyunun Kurallarını Değiştiriyor

iOS 18.1?de Kaçırmamanız gereken 10 akılalmaz özellik

  1. Apple, iOS 18.1 güncellemesiyle sadece teknik geliştirmeler yapmakla kalmadı, aynı zamanda kullanıcı alışkanlıklarını yeniden şekillendirdi. Fotoğraf düzenlemeden metin işlemeye, arayüzden yapay zekaya kadar her alanda gelen bu yenilikler Apple kullanıcılarını oldukça şaşırtacak. İşte yeni iOS 18.1'in öne çıkan 10 özelliği.

    Apple, iOS 18.1 güncellemesiyle sadece teknik geliştirmeler yapmakla kalmadı, aynı zamanda kullanıcı alışkanlıklarını yeniden şekillendirdi. Fotoğraf düzenlemeden metin işlemeye, arayüzden yapay zekaya kadar her alanda gelen bu yenilikler Apple kullanıcılarını oldukça şaşırtacak. İşte yeni iOS 18.1'in öne çıkan 10 özelliği.

  2. 1. ARKA PLANDAN NESNE SİLME Fotoğraflarınızda istemediğiniz bir objeyi kaldırmak artık birkaç dokunuşla mümkün. iOS 18.1?in geliştirilmiş fotoğraf düzenleme aracı sayesinde arka plandan herhangi bir detayı silebilirsiniz.

    1. ARKA PLANDAN NESNE SİLME Fotoğraflarınızda istemediğiniz bir objeyi kaldırmak artık birkaç dokunuşla mümkün. iOS 18.1?in geliştirilmiş fotoğraf düzenleme aracı sayesinde arka plandan herhangi bir detayı silebilirsiniz.

  3. 2. AYARLANABİLİR EKRAN PARMAKLIĞI Yeni ekran parlaklık ayarları, dış ortam ışığına göre daha hassas tepkiler veriyor. Göz sağlığınızı korurken enerji tasarrufu sağlamak da artık daha kolay.

    2. AYARLANABİLİR EKRAN PARMAKLIĞI Yeni ekran parlaklık ayarları, dış ortam ışığına göre daha hassas tepkiler veriyor. Göz sağlığınızı korurken enerji tasarrufu sağlamak da artık daha kolay.

  4. 3. E-POSTA İÇERİKLERİNİN OTOMATİK ÖZETİ Uzun e-postalarla vakit kaybetmeye son! Mail uygulaması artık gelen e-postaların kısa ve anlaşılır özetlerini otomatik olarak sunabiliyor.

    3. E-POSTA İÇERİKLERİNİN OTOMATİK ÖZETİ Uzun e-postalarla vakit kaybetmeye son! Mail uygulaması artık gelen e-postaların kısa ve anlaşılır özetlerini otomatik olarak sunabiliyor.

  5. 4. SİRİ ARAYÜZÜNDE MİNİMAL DOKUNUŞLAR Siri artık daha sade, dikkat dağıtmayan bir tasarıma sahip. Yeni arayüz, asistanınızı daha hızlı ve etkili kullanmanıza olanak tanıyor.

    4. SİRİ ARAYÜZÜNDE MİNİMAL DOKUNUŞLAR Siri artık daha sade, dikkat dağıtmayan bir tasarıma sahip. Yeni arayüz, asistanınızı daha hızlı ve etkili kullanmanıza olanak tanıyor.

  6. 5. AKILLI KULLANICI ARAYÜZÜ iOS 18.1 ile gelen kullanıcı arayüzü, alışkanlıklarınıza göre otomatik öneriler sunarak deneyimi kişiselleştiriyor. iPhone artık sizi daha iyi tanıyor.

    5. AKILLI KULLANICI ARAYÜZÜ iOS 18.1 ile gelen kullanıcı arayüzü, alışkanlıklarınıza göre otomatik öneriler sunarak deneyimi kişiselleştiriyor. iPhone artık sizi daha iyi tanıyor.

  7. 6. ALT ÇUBUĞA ÇİFT DOKUNUŞLA SİRİ'Yİ BAŞLATMA Artık Siri'yi başlatmak için fiziksel tuşa ya da ?Hey Siri? demeye gerek yok. Alt çubuğa iki kez dokunmanız yeterli.

    6. ALT ÇUBUĞA ÇİFT DOKUNUŞLA SİRİ'Yİ BAŞLATMA Artık Siri'yi başlatmak için fiziksel tuşa ya da ?Hey Siri? demeye gerek yok. Alt çubuğa iki kez dokunmanız yeterli.

  8. 7. YENİ YAZIM VE DÜZENLEME ARACI Yazılı içeriklerle uğraşanlar için harika bir haber! Apple?ın yeni yazım aracı, hem metin yazmayı hem de düzenlemeyi çok daha kolay hale getiriyor.

    7. YENİ YAZIM VE DÜZENLEME ARACI Yazılı içeriklerle uğraşanlar için harika bir haber! Apple?ın yeni yazım aracı, hem metin yazmayı hem de düzenlemeyi çok daha kolay hale getiriyor.

  9. 8. KLAVYE RENK SEÇENEKLERİ iOS 18.1 ile klavyenizin görünümünü kişiselleştirmek mümkün. Farklı renk seçenekleriyle yazma deneyiminize tarz katabilirsiniz.

    8. KLAVYE RENK SEÇENEKLERİ iOS 18.1 ile klavyenizin görünümünü kişiselleştirmek mümkün. Farklı renk seçenekleriyle yazma deneyiminize tarz katabilirsiniz.

  10. 9. ?ÇİZ VE SİL? TEMİZLEME ARACI Görsellerde istemediğiniz bölgeyi daire içine almanız yeterli. Yeni "Çiz ve Sil" özelliği, bu alanları otomatik olarak temizliyor.

    9. ?ÇİZ VE SİL? TEMİZLEME ARACI Görsellerde istemediğiniz bölgeyi daire içine almanız yeterli. Yeni "Çiz ve Sil" özelliği, bu alanları otomatik olarak temizliyor.

  11. 10. SİHİRLİ SİLGİ (MAGİC ERASER) Google Pixel kullanıcılarının sevdiği özellik artık iPhone?da! Tek dokunuşla nesneleri zahmetsizce kaldırarak görselleri mükemmelleştirebilirsiniz.

    10. SİHİRLİ SİLGİ (MAGİC ERASER) Google Pixel kullanıcılarının sevdiği özellik artık iPhone?da! Tek dokunuşla nesneleri zahmetsizce kaldırarak görselleri mükemmelleştirebilirsiniz.

25 Nisan 2025