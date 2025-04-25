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Kanseri Sırt Ağrısıyla Karıştırdı!

göz ardı edilen belirti: Organlara sıçramış

  1. DailyMail'de yer alan habere göre; Müşteri hizmetlerinde çalışan, sağlıklı yaşam tarzıyla bilinen Kate, 2020 yazında bel ağrısı şikâyetiyle ilk kez dikkat çekti. O dönemde 25 yaşında olan genç kadın, bu ağrıları yoğun egzersiz ve kötü duruşla ilişkilendirerek üzerinde durmadı. Ancak zamanla ağrılar kalçasına yayıldı. Mayıs 2021'de, bir hastanenin Acil Servisi'ne başvuran Kate?e ?siyatik? teşhisi konuldu. Siyatik, çoğunlukla yaşlı kişilerde görülen yaygın bir sinir rahatsızlığı olarak biliniyor; doktorlar da Kate?in bu yaşta böyle bir hastalığa yakalanmasının sıra dışı olduğunu ifade etti.

    DailyMail'de yer alan habere göre; Müşteri hizmetlerinde çalışan, sağlıklı yaşam tarzıyla bilinen Kate, 2020 yazında bel ağrısı şikâyetiyle ilk kez dikkat çekti. O dönemde 25 yaşında olan genç kadın, bu ağrıları yoğun egzersiz ve kötü duruşla ilişkilendirerek üzerinde durmadı. Ancak zamanla ağrılar kalçasına yayıldı. Mayıs 2021'de, bir hastanenin Acil Servisi'ne başvuran Kate?e ?siyatik? teşhisi konuldu. Siyatik, çoğunlukla yaşlı kişilerde görülen yaygın bir sinir rahatsızlığı olarak biliniyor; doktorlar da Kate?in bu yaşta böyle bir hastalığa yakalanmasının sıra dışı olduğunu ifade etti.

  2. Ancak sadece üç ay sonra, acı gerçek ortaya çıktı: Kate?in pelvisinde greyfurt büyüklüğünde bir tümör tespit edildi. Hızla yayılan tümör, birkaç hafta içinde akciğerlerine, karaciğerine ve kemiklerine sıçradı. Kate'e, nadir bir kemik kanseri türü olan Ewing sarkomu teşhisi konuldu.

    Ancak sadece üç ay sonra, acı gerçek ortaya çıktı: Kate?in pelvisinde greyfurt büyüklüğünde bir tümör tespit edildi. Hızla yayılan tümör, birkaç hafta içinde akciğerlerine, karaciğerine ve kemiklerine sıçradı. Kate'e, nadir bir kemik kanseri türü olan Ewing sarkomu teşhisi konuldu.

  3. TEŞHİS ÇOK GEÇ GELDİ Kate?in ağrıları 2021 yılı başında kalıcı hâle geldi. Nisan ayında ise kalçasında şişlik ve dokunulduğunda hissedilen sıcaklık, endişe verici bir boyuta ulaştı. Aile hekimi tarafından yalnızca ağrı kesicilerle tedavi edilmeye çalışılan Kate, daha fazla şikâyet üzerine yapılan kan testlerinde vücutta yüksek düzeyde iltihap tespit edildi.

    TEŞHİS ÇOK GEÇ GELDİ Kate?in ağrıları 2021 yılı başında kalıcı hâle geldi. Nisan ayında ise kalçasında şişlik ve dokunulduğunda hissedilen sıcaklık, endişe verici bir boyuta ulaştı. Aile hekimi tarafından yalnızca ağrı kesicilerle tedavi edilmeye çalışılan Kate, daha fazla şikâyet üzerine yapılan kan testlerinde vücutta yüksek düzeyde iltihap tespit edildi.

  4. Ağustos 2021?de kesin teşhis konulana kadar geçen sürede Kate?in semptomları şiddetlendi. Özel olarak çektirdiği MRI sonucunda pelvik bölgede büyük bir tümör ve omurgasında daha küçük tümörler görüldü. Kate?in hastalığı, birkaç ay içinde neredeyse tüm vücuduna yayıldı. Ablası Kelly, ?Tüm süreç boyunca güçlü ve pozitif kaldı. O kadar iyimserdi ki, neyle karşı karşıya olduğunu anlamakta zorlandık,? dedi. Tüm çabalara rağmen Kate?in durumu Ocak 2022?den itibaren hızla kötüleşti. Karaciğer ve böbrek yetmezliği baş gösterdi. Genç kadın, 17 Mart 2022'de hayatını kaybetti.

    Ağustos 2021?de kesin teşhis konulana kadar geçen sürede Kate?in semptomları şiddetlendi. Özel olarak çektirdiği MRI sonucunda pelvik bölgede büyük bir tümör ve omurgasında daha küçük tümörler görüldü. Kate?in hastalığı, birkaç ay içinde neredeyse tüm vücuduna yayıldı. Ablası Kelly, ?Tüm süreç boyunca güçlü ve pozitif kaldı. O kadar iyimserdi ki, neyle karşı karşıya olduğunu anlamakta zorlandık,? dedi. Tüm çabalara rağmen Kate?in durumu Ocak 2022?den itibaren hızla kötüleşti. Karaciğer ve böbrek yetmezliği baş gösterdi. Genç kadın, 17 Mart 2022'de hayatını kaybetti.

  5. ?Kate?in ölümcül bir kanser hastası olduğunu son haftalara kadar biz de bilmiyorduk. Her şey bir anda değişti,? diyen Kelly, hâlâ büyük bir boşlukla baş etmeye çalıştıklarını dile getirdi.

    ?Kate?in ölümcül bir kanser hastası olduğunu son haftalara kadar biz de bilmiyorduk. Her şey bir anda değişti,? diyen Kelly, hâlâ büyük bir boşlukla baş etmeye çalıştıklarını dile getirdi.

  6. ?VÜCUDUNUZU DİNLEYİN, ŞÜPHE ETMEKTEN KORKMAYIN? Kelly, kız kardeşinin hikâyesinden yola çıkarak herkese erken teşhisin önemini hatırlatmak istiyor: ?Bir şeylerin yanlış olduğunu hissediyorsanız, pes etmeyin. Cevap aramaktan korkmayın. Kate, böyle bir mesaj verirdi; yaşadığınız hayatı dolu dolu yaşayın, kendinizi savunun.? Ailesi ve arkadaşları, Kate?in en çok gülüşünü özlediklerini söylüyor.

    ?VÜCUDUNUZU DİNLEYİN, ŞÜPHE ETMEKTEN KORKMAYIN? Kelly, kız kardeşinin hikâyesinden yola çıkarak herkese erken teşhisin önemini hatırlatmak istiyor: ?Bir şeylerin yanlış olduğunu hissediyorsanız, pes etmeyin. Cevap aramaktan korkmayın. Kate, böyle bir mesaj verirdi; yaşadığınız hayatı dolu dolu yaşayın, kendinizi savunun.? Ailesi ve arkadaşları, Kate?in en çok gülüşünü özlediklerini söylüyor.

25 Nisan 2025