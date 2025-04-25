Kanseri Sırt Ağrısıyla Karıştırdı!

Ağustos 2021?de kesin teşhis konulana kadar geçen sürede Kate?in semptomları şiddetlendi. Özel olarak çektirdiği MRI sonucunda pelvik bölgede büyük bir tümör ve omurgasında daha küçük tümörler görüldü. Kate?in hastalığı, birkaç ay içinde neredeyse tüm vücuduna yayıldı. Ablası Kelly, ?Tüm süreç boyunca güçlü ve pozitif kaldı. O kadar iyimserdi ki, neyle karşı karşıya olduğunu anlamakta zorlandık,? dedi. Tüm çabalara rağmen Kate?in durumu Ocak 2022?den itibaren hızla kötüleşti. Karaciğer ve böbrek yetmezliği baş gösterdi. Genç kadın, 17 Mart 2022'de hayatını kaybetti.