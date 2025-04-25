Komşuları İsyan Etti

Hollywood yıldızının, bir gün sonra yeniden aynı bölgeye iniş yaptığı bildirildi. Ancak bu defa sadece hayvanlar değil, mahalle sakinleri de helikopterin gürültüsünden şikayetçi oldu. Gürültünün, özellikle evden çalışanlar ve yaşlılar için rahatsız edici olduğu ifade edildi.