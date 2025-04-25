Komşuları İsyan Etti
Helikopter krizi
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Jason Statham ve hayat arkadaşı Rosie Huntington-Whiteley, iki çocuklarıyla birlikte sık sık helikopterle seyahat etmeyi tercih ediyorlar. Ancak The Sun?da yer alan habere göre, ünlü çiftin en son bir binicilik okulunun yakınlarına iniş yapması, bölge sakinlerini kızdırdı. Helikopter sesinden ürken atların huzursuz tavırlar sergilediği iddia edildi.
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Hollywood yıldızının, bir gün sonra yeniden aynı bölgeye iniş yaptığı bildirildi. Ancak bu defa sadece hayvanlar değil, mahalle sakinleri de helikopterin gürültüsünden şikayetçi oldu. Gürültünün, özellikle evden çalışanlar ve yaşlılar için rahatsız edici olduğu ifade edildi.
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Pandemi sırasında Londra'ya taşınan ünlü çift, Los Angeles'tan ayrılmanın ruhlarına iyi geldiğini söylemişlerdi. Aynı zamanda çocuklarının mahremiyetini koruyabildikleri için de mutlu olduklarını dile getirmişlerdi.
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2016?da Golden Globe Ödülleri?nde nişanlandıklarını duyuran Statham ve Whiteley'nin evlenmek için acele etmedikleri ve yeniden çocuk sahibi olmayı planladıkları öne sürüldü.
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