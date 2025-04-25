Komşuları İsyan Etti

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Bakan Kurum: 81 ilde yeni sosyal konut kampanyası yapacağız
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Bakan Fidan'dan Yeni Büyükelçilik Atamaları
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İstanbul'da peş peşe depremler
Prof. Dr. Görür: Ayağı Deniz Suyuna Değmemiş Konuşuyor
Prof. Dr. Görür: Ayağı Deniz Suyuna Değmemiş Konuşuyor
Türkiye Ekonomisine IMF'den Olumlu Not
Türkiye Ekonomisine IMF'den Olumlu Not
Bakanlık Açıkladı: Türkiye'de Yerli Sıtma Vakası Görülmüyor
Bakanlık Açıkladı: Türkiye'de Yerli Sıtma Vakası Görülmüyor
Yumurta Fiyatları Düşüşe Geçti: Üretici Fiyatı 3,5 TL'ye Düştü
Yumurta Fiyatları Düşüşe Geçti: Üretici Fiyatı 3,5 TL'ye Düştü
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AYM Başkanı: Bireysel Başvuru Hak ve Özgürlüklerin Teminatıdır
DMM'den 'Kaset ve Şantaj' İddialarına Yalanlama
DMM'den 'Kaset ve Şantaj' İddialarına Yalanlama
'AFAD'da İBB'siz deprem toplantısı yapıldı' iddiası yalanlandı
'AFAD'da İBB'siz deprem toplantısı yapıldı' iddiası yalanlandı
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TCMB: ABD'nin Vergi Artışları Enflasyon Düşüşünü Yavaşlatacak
TRT ve 657 DMK'de Önemli Değişiklikler İçeren Teklif TBMM'de
TRT ve 657 DMK'de Önemli Değişiklikler İçeren Teklif TBMM'de
İmamoğlu soruşturması! Oteldeki kameraları bantlayarak kapattılar
İmamoğlu soruşturması! Oteldeki kameraları bantlayarak kapattılar
Ali Yalçın Açıkladı: İşçi Statüsündekilere Müdürlük Yolu Kapandı
Ali Yalçın Açıkladı: İşçi Statüsündekilere Müdürlük Yolu Kapandı
Bakan Memişoğlu'ndan 'doğum' açıklaması: Kimseye baskı yapmıyoruz
Bakan Memişoğlu'ndan 'doğum' açıklaması: Kimseye baskı yapmıyoruz
Erdoğan: Çanakkale Ruhu'nu Gelecek Nesillere Aşılayacağız
Erdoğan: Çanakkale Ruhu'nu Gelecek Nesillere Aşılayacağız
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Türkiye 'Çok Yaşlı Ülkeler' Sınıfına Dahil Oldu
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TCMB Raporuna Göre Piyasa Enflasyon Beklentileri Arttı
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Depremden sonra Kütahya'da okullar tatil edildi
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49 İlde DEAŞ'a Operasyon: 210 Kişi Gözaltında
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30 İlde Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı
Deprem Sonrası İstanbul'da Sigorta Farkındalığı Arttı
Deprem Sonrası İstanbul'da Sigorta Farkındalığı Arttı
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Deprem Sonrası Emlak Fiyatlarındaki Artışa Tepki
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Bakan Tekin'den Türkmenistan'a Ziyaret: Eğitimde Yeni Adımlar
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Bakan Şimşek: ABD ile İşbirliğini Derinleştirmeye Kararlıyız
MEB AKUB, 81 İlde 10 Bin Üyesiyle Görev Başında
MEB AKUB, 81 İlde 10 Bin Üyesiyle Görev Başında

Komşuları İsyan Etti

Helikopter krizi

  1. Jason Statham ve hayat arkadaşı Rosie Huntington-Whiteley, iki çocuklarıyla birlikte sık sık helikopterle seyahat etmeyi tercih ediyorlar. Ancak The Sun?da yer alan habere göre, ünlü çiftin en son bir binicilik okulunun yakınlarına iniş yapması, bölge sakinlerini kızdırdı. Helikopter sesinden ürken atların huzursuz tavırlar sergilediği iddia edildi.

    Jason Statham ve hayat arkadaşı Rosie Huntington-Whiteley, iki çocuklarıyla birlikte sık sık helikopterle seyahat etmeyi tercih ediyorlar. Ancak The Sun?da yer alan habere göre, ünlü çiftin en son bir binicilik okulunun yakınlarına iniş yapması, bölge sakinlerini kızdırdı. Helikopter sesinden ürken atların huzursuz tavırlar sergilediği iddia edildi.

  2. Hollywood yıldızının, bir gün sonra yeniden aynı bölgeye iniş yaptığı bildirildi. Ancak bu defa sadece hayvanlar değil, mahalle sakinleri de helikopterin gürültüsünden şikayetçi oldu. Gürültünün, özellikle evden çalışanlar ve yaşlılar için rahatsız edici olduğu ifade edildi.

    Hollywood yıldızının, bir gün sonra yeniden aynı bölgeye iniş yaptığı bildirildi. Ancak bu defa sadece hayvanlar değil, mahalle sakinleri de helikopterin gürültüsünden şikayetçi oldu. Gürültünün, özellikle evden çalışanlar ve yaşlılar için rahatsız edici olduğu ifade edildi.

  3. Pandemi sırasında Londra'ya taşınan ünlü çift, Los Angeles'tan ayrılmanın ruhlarına iyi geldiğini söylemişlerdi. Aynı zamanda çocuklarının mahremiyetini koruyabildikleri için de mutlu olduklarını dile getirmişlerdi.

    Pandemi sırasında Londra'ya taşınan ünlü çift, Los Angeles'tan ayrılmanın ruhlarına iyi geldiğini söylemişlerdi. Aynı zamanda çocuklarının mahremiyetini koruyabildikleri için de mutlu olduklarını dile getirmişlerdi.

  4. 2016?da Golden Globe Ödülleri?nde nişanlandıklarını duyuran Statham ve Whiteley'nin evlenmek için acele etmedikleri ve yeniden çocuk sahibi olmayı planladıkları öne sürüldü.

    2016?da Golden Globe Ödülleri?nde nişanlandıklarını duyuran Statham ve Whiteley'nin evlenmek için acele etmedikleri ve yeniden çocuk sahibi olmayı planladıkları öne sürüldü.

25 Nisan 2025