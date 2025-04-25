Bedelli Sevk Başvurusu Ne Zaman Yapılır?

MSB BEDELLİ ASKERLİK SEVK BAŞVURULARI NE ZAMAN? 2025 yılında bedelli askerlik yapacak yükümlüler sevk belgelerini, tabi oldukları celp ve sevk döneminden 10 gün önce kadar e-Devlet üzerinden veya askerlik şubesinden alabilecektir. Başvuru sistemi 10 gün önce aktif oluyor. Yükümlüler e-Devlet'teki ''Askerliğim'' hizmeti altında bulunan Celp ve Sevk Dönemi bölümünde yeralan Sevk Başvurusu butonuna tıklayarak süreci başlatabilir.