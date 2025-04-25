Bedelli Sevk Başvurusu Ne Zaman Yapılır?
2025 Bedeli Askerlik celp ve sevk dönemleri
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MSB takvimine göre bedelli askerlik sevk başvuruları ne zaman yapılır? Adaylar, sevk edilecekleri tarihten 10 gün öncesine kadar e-Devlet ?Askerliğim? üzerinden celp dönemleri ve sevk tarihlerini değiştirebiliyor. Değişimler ise kontenjanlar dikkate alınarak gerçekleştiriliyor. İşte, MSB bedelli askerlik celp ve sevk dönemleri...
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MSB BEDELLİ ASKERLİK SEVK BAŞVURULARI NE ZAMAN? 2025 yılında bedelli askerlik yapacak yükümlüler sevk belgelerini, tabi oldukları celp ve sevk döneminden 10 gün önce kadar e-Devlet üzerinden veya askerlik şubesinden alabilecektir. Başvuru sistemi 10 gün önce aktif oluyor. Yükümlüler e-Devlet'teki ''Askerliğim'' hizmeti altında bulunan Celp ve Sevk Dönemi bölümünde yeralan Sevk Başvurusu butonuna tıklayarak süreci başlatabilir.
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BEDELLİ ASKERLİK CELP VE SEVK DÖNEMLERİ 2025
Celp Dönemi: Nisan 2025 - Sevk Tarihi: 3 Nisan - Terhis tarihi: 3 Mayıs
Celp Dönemi: Mayıs 2025 - Sevk Tarihi: 8 Mayıs - Terhis Tarihi: 4 Haziran
Celp Dönemi: Haziran 2025 - Sevk Tarihi: 12 Haziran - Terhis Tarihi: 12 Temmuz
Celp Dönemi: Temmuz 2025 - Sevk Tarihi: 10 Temmuz - Terhis Tarihi: 10 Ağustos
Celp Dönemi: Ağustos 2025 - Sevk Tarihi 7 Ağustos - Terhis Tarihi: 7 Eylül
Celp Dönemi: Eylül 2025 - Sevk Tarihi: 4 Eylül - Terhis Tarihi: 4 Ekim
Celp Dönemi: Ekim 2025 - Sevk Tarihi: 7 Ekim - Terhis Tarihi: 7 Kasım
Celp Dönemi: Kasım 2025 - Sevk Tarihi: 6 Kasım - Terhis Tarihi: 6 Aralık
Celp Dönemi: Aralık 2025 - Sevk Tarihi: 4 Aralık - Terhis Tarihi: 4 Ocak 2026