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Bedelli Sevk Başvurusu Ne Zaman Yapılır?

2025 Bedeli Askerlik celp ve sevk dönemleri

  1. MSB takvimine göre bedelli askerlik sevk başvuruları ne zaman yapılır? Adaylar, sevk edilecekleri tarihten 10 gün öncesine kadar e-Devlet ?Askerliğim? üzerinden celp dönemleri ve sevk tarihlerini değiştirebiliyor. Değişimler ise kontenjanlar dikkate alınarak gerçekleştiriliyor. İşte, MSB bedelli askerlik celp ve sevk dönemleri...

    MSB takvimine göre bedelli askerlik sevk başvuruları ne zaman yapılır? Adaylar, sevk edilecekleri tarihten 10 gün öncesine kadar e-Devlet ?Askerliğim? üzerinden celp dönemleri ve sevk tarihlerini değiştirebiliyor. Değişimler ise kontenjanlar dikkate alınarak gerçekleştiriliyor. İşte, MSB bedelli askerlik celp ve sevk dönemleri...

  2. MSB BEDELLİ ASKERLİK SEVK BAŞVURULARI NE ZAMAN? 2025 yılında bedelli askerlik yapacak yükümlüler sevk belgelerini, tabi oldukları celp ve sevk döneminden 10 gün önce kadar e-Devlet üzerinden veya askerlik şubesinden alabilecektir. Başvuru sistemi 10 gün önce aktif oluyor. Yükümlüler e-Devlet'teki ''Askerliğim'' hizmeti altında bulunan Celp ve Sevk Dönemi bölümünde yeralan Sevk Başvurusu butonuna tıklayarak süreci başlatabilir.

    MSB BEDELLİ ASKERLİK SEVK BAŞVURULARI NE ZAMAN? 2025 yılında bedelli askerlik yapacak yükümlüler sevk belgelerini, tabi oldukları celp ve sevk döneminden 10 gün önce kadar e-Devlet üzerinden veya askerlik şubesinden alabilecektir. Başvuru sistemi 10 gün önce aktif oluyor. Yükümlüler e-Devlet'teki ''Askerliğim'' hizmeti altında bulunan Celp ve Sevk Dönemi bölümünde yeralan Sevk Başvurusu butonuna tıklayarak süreci başlatabilir.

  3. BEDELLİ ASKERLİK CELP VE SEVK DÖNEMLERİ 2025 <br> Celp Dönemi: Nisan 2025 - Sevk Tarihi: 3 Nisan - Terhis tarihi: 3 Mayıs <br> Celp Dönemi: Mayıs 2025 - Sevk Tarihi: 8 Mayıs - Terhis Tarihi: 4 Haziran <br> Celp Dönemi: Haziran 2025 - Sevk Tarihi: 12 Haziran - Terhis Tarihi: 12 Temmuz <br> Celp Dönemi: Temmuz 2025 - Sevk Tarihi: 10 Temmuz - Terhis Tarihi: 10 Ağustos <br> Celp Dönemi: Ağustos 2025 - Sevk Tarihi 7 Ağustos - Terhis Tarihi: 7 Eylül <br> Celp Dönemi: Eylül 2025 - Sevk Tarihi: 4 Eylül - Terhis Tarihi: 4 Ekim <br> Celp Dönemi: Ekim 2025 - Sevk Tarihi: 7 Ekim - Terhis Tarihi: 7 Kasım <br> Celp Dönemi: Kasım 2025 - Sevk Tarihi: 6 Kasım - Terhis Tarihi: 6 Aralık <br> Celp Dönemi: Aralık 2025 - Sevk Tarihi: 4 Aralık - Terhis Tarihi: 4 Ocak 2026

    BEDELLİ ASKERLİK CELP VE SEVK DÖNEMLERİ 2025
    Celp Dönemi: Nisan 2025 - Sevk Tarihi: 3 Nisan - Terhis tarihi: 3 Mayıs
    Celp Dönemi: Mayıs 2025 - Sevk Tarihi: 8 Mayıs - Terhis Tarihi: 4 Haziran
    Celp Dönemi: Haziran 2025 - Sevk Tarihi: 12 Haziran - Terhis Tarihi: 12 Temmuz
    Celp Dönemi: Temmuz 2025 - Sevk Tarihi: 10 Temmuz - Terhis Tarihi: 10 Ağustos
    Celp Dönemi: Ağustos 2025 - Sevk Tarihi 7 Ağustos - Terhis Tarihi: 7 Eylül
    Celp Dönemi: Eylül 2025 - Sevk Tarihi: 4 Eylül - Terhis Tarihi: 4 Ekim
    Celp Dönemi: Ekim 2025 - Sevk Tarihi: 7 Ekim - Terhis Tarihi: 7 Kasım
    Celp Dönemi: Kasım 2025 - Sevk Tarihi: 6 Kasım - Terhis Tarihi: 6 Aralık
    Celp Dönemi: Aralık 2025 - Sevk Tarihi: 4 Aralık - Terhis Tarihi: 4 Ocak 2026

25 Nisan 2025