Balkonda Kıtır Kıtır Salata, Pet Şişede Sera Etkisi

Bahçenizde belirlediğiniz alana, örneğin marulların arasındaki boşluklara, salatalık tohumlarını ekin. Önce toprağı hafifçe karıştırın, ancak derin bellemekten kaçının. Yükseltilmiş sebze yataklarında, toprağın mikroorganizma yapısını ve kapiller kanal sistemini bozmamak için sadece yüzeysel bir işlem yapın. Her noktaya bir salatalık tohumu yerleştirin ve üzerine en fazla 1 cm toprak örtün.