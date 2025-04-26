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Balkonda Kıtır Kıtır Salata, Pet Şişede Sera Etkisi

Hazır fide almadan yetiştiriliyor!

  1. Salatalık fideleri, ilkbaharın serin günlerinde en iyi gelişimi gösterir ve yaz aylarında meyve verir. Ancak, viyollerde tohum çimlendirme, fideye dönüşüm ve bahçeye aktarma süreci zaman kaybına neden olabilir. Bunun yerine mini sera yöntemini deneyebilirsiniz. Uygulamak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

    Salatalık fideleri, ilkbaharın serin günlerinde en iyi gelişimi gösterir ve yaz aylarında meyve verir. Ancak, viyollerde tohum çimlendirme, fideye dönüşüm ve bahçeye aktarma süreci zaman kaybına neden olabilir. Bunun yerine mini sera yöntemini deneyebilirsiniz. Uygulamak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

  2. Havaların ısınmaya başlaması fidelerin gelişimini olumsuz etkileyebilir. Salatalık sıcak havalarda strese girer ve verimi düşer. Mini sera yöntemi, bu sorunları çözmek için ideal bir çözüm olabilir. 5 litrelik pet şişelerle oluşturulan bu sistem, tohumların doğrudan bahçede çimlenmesini sağlar, çimlenme hızını artırır ve fideleri dış etkenlerden korur.

    Havaların ısınmaya başlaması fidelerin gelişimini olumsuz etkileyebilir. Salatalık sıcak havalarda strese girer ve verimi düşer. Mini sera yöntemi, bu sorunları çözmek için ideal bir çözüm olabilir. 5 litrelik pet şişelerle oluşturulan bu sistem, tohumların doğrudan bahçede çimlenmesini sağlar, çimlenme hızını artırır ve fideleri dış etkenlerden korur.

  3. <h2>Gerekli malzemeler</h2><p></p><p>- 5 litrelik pet şişe- 5 litrelik pet şişe<br>- Salatalık tohumları<br>- Bahçe toprağı<br>- Sulama kabı</p><p>Hazırlık aşamasında, pet şişenin dip kısmını keserek bir kapak gibi kullanacağınız üst kısmını koruyun. Bahçenizde salatalık tohumlarını ekeceğiniz alanı belirleyin. Bu yöntemde tohumlar mevcut bitkilerin arasına ekilebilir.</p>

    Gerekli malzemeler

    - 5 litrelik pet şişe- 5 litrelik pet şişe
    - Salatalık tohumları
    - Bahçe toprağı
    - Sulama kabı

    Hazırlık aşamasında, pet şişenin dip kısmını keserek bir kapak gibi kullanacağınız üst kısmını koruyun. Bahçenizde salatalık tohumlarını ekeceğiniz alanı belirleyin. Bu yöntemde tohumlar mevcut bitkilerin arasına ekilebilir.

  4. Bahçenizde belirlediğiniz alana, örneğin marulların arasındaki boşluklara, salatalık tohumlarını ekin. Önce toprağı hafifçe karıştırın, ancak derin bellemekten kaçının. Yükseltilmiş sebze yataklarında, toprağın mikroorganizma yapısını ve kapiller kanal sistemini bozmamak için sadece yüzeysel bir işlem yapın. Her noktaya bir salatalık tohumu yerleştirin ve üzerine en fazla 1 cm toprak örtün.

    Bahçenizde belirlediğiniz alana, örneğin marulların arasındaki boşluklara, salatalık tohumlarını ekin. Önce toprağı hafifçe karıştırın, ancak derin bellemekten kaçının. Yükseltilmiş sebze yataklarında, toprağın mikroorganizma yapısını ve kapiller kanal sistemini bozmamak için sadece yüzeysel bir işlem yapın. Her noktaya bir salatalık tohumu yerleştirin ve üzerine en fazla 1 cm toprak örtün.

  5. Tohumları ektikten sonra kenarlarından can suyunu vermelisiniz. Suyun tohumu yerinden oynatmamasına dikkat edin. Can suyu, tohumun toprağa tutunmasını ve çimlenme sürecini başlatmasını sağlar. Kesip hazırladığınız 5 litrelik pet şişenin dip kısmını, ektiğiniz tohumun üzerine kapatın. Şişenin kapağını takmayı unutmayın. Kapak açık bırakılırsa, sera etkisi kaybolur ve çimlenme süreci yavaşlar.

    Tohumları ektikten sonra kenarlarından can suyunu vermelisiniz. Suyun tohumu yerinden oynatmamasına dikkat edin. Can suyu, tohumun toprağa tutunmasını ve çimlenme sürecini başlatmasını sağlar. Kesip hazırladığınız 5 litrelik pet şişenin dip kısmını, ektiğiniz tohumun üzerine kapatın. Şişenin kapağını takmayı unutmayın. Kapak açık bırakılırsa, sera etkisi kaybolur ve çimlenme süreci yavaşlar.

  6. Tohumları toprakla buluşturduktan ve mini seraları yerleştirdikten sonra, süreci zamana bırakın. Ortalama 14 gün içinde tohumların çoğu çimlenir. Bazı tohumlar erken çimlenerek birinci veya ikinci gerçek yaprağını oluştururken, bazıları daha geç çimlenebilir.

    Tohumları toprakla buluşturduktan ve mini seraları yerleştirdikten sonra, süreci zamana bırakın. Ortalama 14 gün içinde tohumların çoğu çimlenir. Bazı tohumlar erken çimlenerek birinci veya ikinci gerçek yaprağını oluştururken, bazıları daha geç çimlenebilir.

  7. Fideler 4-5 yaprak aşamasına ulaştığında, her birinin dibine bir destek çubuğu çakın ve gövdelerini bu çubuklara bağlayarak sarılarak büyümelerini destekleyin. Mini sera yöntemi, tohumların çimlenmesini büyük oranda hızlandıracaktır. Ayrıca maliyeti de oldukça düşüktür.

    Fideler 4-5 yaprak aşamasına ulaştığında, her birinin dibine bir destek çubuğu çakın ve gövdelerini bu çubuklara bağlayarak sarılarak büyümelerini destekleyin. Mini sera yöntemi, tohumların çimlenmesini büyük oranda hızlandıracaktır. Ayrıca maliyeti de oldukça düşüktür.

26 Nisan 2025