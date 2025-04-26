Pek çok çevre ilden hissedilen 6,2 büyüklüğündeki İstanbul depremi sonrası vatandaşlar deprem çantası nasıl yapılır sorguluyor. Afetlere karşı hazırlıklı olmayı sağlayan deprem çantası, hayat kurtarıcı olabiliyor. Peki, deprem çantası nasıl hazırlanır ve deprem çantasının içinde neler olmalı?