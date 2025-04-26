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Deprem Çantası Nasıl Hazırlanır?

İşte deprem çantası içinde olması gerekenler!

  1. Pek çok çevre ilden hissedilen 6,2 büyüklüğündeki İstanbul depremi sonrası vatandaşlar deprem çantası nasıl yapılır sorguluyor. Afetlere karşı hazırlıklı olmayı sağlayan deprem çantası, hayat kurtarıcı olabiliyor. Peki, deprem çantası nasıl hazırlanır ve deprem çantasının içinde neler olmalı?

    Pek çok çevre ilden hissedilen 6,2 büyüklüğündeki İstanbul depremi sonrası vatandaşlar deprem çantası nasıl yapılır sorguluyor. Afetlere karşı hazırlıklı olmayı sağlayan deprem çantası, hayat kurtarıcı olabiliyor. Peki, deprem çantası nasıl hazırlanır ve deprem çantasının içinde neler olmalı?

  2. DEPREM ÇANTASINDA NELER OLMALI? <br><br> Gıda <br> Yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını önleyen ve dayanıklı (çabuk bozulmayan) gıdalar (Konserve, kuru meyveler, tahin?pekmez, meyve suyu, vb.).

    DEPREM ÇANTASINDA NELER OLMALI?

    Gıda
    Yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını önleyen ve dayanıklı (çabuk bozulmayan) gıdalar (Konserve, kuru meyveler, tahin?pekmez, meyve suyu, vb.).

  3. Önemli belge fotokopileri<br><br>Kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.)<br>Tapu, sigorta, ruhsat belgeleri<br>Zorunlu Deprem Poliçesi<br>Diplomalar<br>Pasaport, banka cüzdanı vb.<br>Diğer (evcil hayvan sağlık karnesi, vb.)<br>Giyecekler<br>İç çamaşırı<br>Çorap<br>Yağmurluk<br>İklime uygun giysiler<br>Su<br>Her bir aile üyesi düşünülerek yeterli içme suyu alınmalı.

    Önemli belge fotokopileri

    Kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.)
    Tapu, sigorta, ruhsat belgeleri
    Zorunlu Deprem Poliçesi
    Diplomalar
    Pasaport, banka cüzdanı vb.
    Diğer (evcil hayvan sağlık karnesi, vb.)
    Giyecekler
    İç çamaşırı
    Çorap
    Yağmurluk
    İklime uygun giysiler
    Su
    Her bir aile üyesi düşünülerek yeterli içme suyu alınmalı.

  4. Sabun ve Dezenfektanlar<br>Diş fırçası ve macunu<br>Islak mendil<br>Tuvalet kâğıdı<br>Hijyenik ped<br>Diğer malzemeler<br>İlk yardım çantası<br>Uyku tulumu veya battaniye<br>Çakı, düdük, küçük makas<br>Kâğıt, kalem<br>Pilli radyo, el feneri ve yedek piller (dayanıklı/uzun ömürlü pil seçilmeli)

    Sabun ve Dezenfektanlar
    Diş fırçası ve macunu
    Islak mendil
    Tuvalet kâğıdı
    Hijyenik ped
    Diğer malzemeler
    İlk yardım çantası
    Uyku tulumu veya battaniye
    Çakı, düdük, küçük makas
    Kâğıt, kalem
    Pilli radyo, el feneri ve yedek piller (dayanıklı/uzun ömürlü pil seçilmeli)

26 Nisan 2025