Deprem Çantası Nasıl Hazırlanır?
İşte deprem çantası içinde olması gerekenler!
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Pek çok çevre ilden hissedilen 6,2 büyüklüğündeki İstanbul depremi sonrası vatandaşlar deprem çantası nasıl yapılır sorguluyor. Afetlere karşı hazırlıklı olmayı sağlayan deprem çantası, hayat kurtarıcı olabiliyor. Peki, deprem çantası nasıl hazırlanır ve deprem çantasının içinde neler olmalı?
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DEPREM ÇANTASINDA NELER OLMALI?
Gıda
Yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını önleyen ve dayanıklı (çabuk bozulmayan) gıdalar (Konserve, kuru meyveler, tahin?pekmez, meyve suyu, vb.).
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Önemli belge fotokopileri
Kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.)
Tapu, sigorta, ruhsat belgeleri
Zorunlu Deprem Poliçesi
Diplomalar
Pasaport, banka cüzdanı vb.
Diğer (evcil hayvan sağlık karnesi, vb.)
Giyecekler
İç çamaşırı
Çorap
Yağmurluk
İklime uygun giysiler
Su
Her bir aile üyesi düşünülerek yeterli içme suyu alınmalı.
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Sabun ve Dezenfektanlar
Diş fırçası ve macunu
Islak mendil
Tuvalet kâğıdı
Hijyenik ped
Diğer malzemeler
İlk yardım çantası
Uyku tulumu veya battaniye
Çakı, düdük, küçük makas
Kâğıt, kalem
Pilli radyo, el feneri ve yedek piller (dayanıklı/uzun ömürlü pil seçilmeli)