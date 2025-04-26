1 Çay Kaşığı 3 Kat Fazla Yağ Yaktırıyor

KIRMIZI BİBER Kırmızı biber, onu baharatlı yapan bileşik olan kapsaisin içeren bir tür acı biberdir. Kapsaisin vücut sıcaklığınızı yükseltir, bu da daha fazla kalori ve yağ yakmanıza yardımcı olur. Ayrıca aç hissetmenize neden olan hormonu düşürerek açlığınızı azaltmaya yardımcı olur. Yemeklerinize baharatlı bir destek vermek ve kilo vermenize yardımcı olmak için tostlarınıza, çorbalarınıza veya kavrulmuş kuruyemişlerinize kırmızı biber serpin.