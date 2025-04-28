Dalış Yaptığı Anları Paylaştı
Hande Erçel'in Maldivler tatili
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Şimdilerde İki Dünya Bir Dilek adlı filmde başrolde yer alan Hande Erçel, kariyeri kadar özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.
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Birkaç gün önce tatile çıkan ve Maldivler'e giden Hande Erçel, keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı.
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Hint Okyanusu'nda şnorkelle dalış yapan Hande Erçel, suyun altında çekilen fotoğraflarını da yayınladı.
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Sualtı dünyasının güzelliklerini yakından gören ünlü ismin fotoğraflarına binlerce beğeni ve yorum geldi.
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Fit görüntüsüyle de dikkat çeken Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı ile ayrılık iddialarına noktayı koydu.
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31 yaşındaki ünlü oyuncu, paylaştığı karelerde sevgilisi Hakan Sabancı'ya da yer verdi.
28 Nisan 2025