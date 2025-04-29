Engelli Öğretmen Alımı Ne Zaman Açıklanacak?

Engelli öğretmen ataması ön başvurusu onaylanan adaylar atama tercih başvurularını tamamlamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 Nisan Pazartesi günü düzenlenen Kabine Toplantısı sonrası engelli öğretmen alımlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Engelli öğretmen atamaları ön başvuru ve tercih başvurusu olarak iki aşamada tamamlandı. Engelli öğretmen alımları için geri sayım başlarken gözler sonuçlara çevrildi. Atamalar adayların tercihi dikkate alınarak EKPSS lisans düzeyi puan üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Bilgisayar ortamında yapılacak atama sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek. Peki Engelli öğretmen ataması sonuçları 2025 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar