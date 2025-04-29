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Engelli Öğretmen Alımı Ne Zaman Açıklanacak?

Engelli öğretmen ataması son dakika:

  1. Engelli öğretmen ataması ön başvurusu onaylanan adaylar atama tercih başvurularını tamamlamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 Nisan Pazartesi günü düzenlenen Kabine Toplantısı sonrası engelli öğretmen alımlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Engelli öğretmen atamaları ön başvuru ve tercih başvurusu olarak iki aşamada tamamlandı. Engelli öğretmen alımları için geri sayım başlarken gözler sonuçlara çevrildi. Atamalar adayların tercihi dikkate alınarak EKPSS lisans düzeyi puan üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Bilgisayar ortamında yapılacak atama sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek. Peki Engelli öğretmen ataması sonuçları 2025 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar

    Engelli öğretmen ataması ön başvurusu onaylanan adaylar atama tercih başvurularını tamamlamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 Nisan Pazartesi günü düzenlenen Kabine Toplantısı sonrası engelli öğretmen alımlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Engelli öğretmen atamaları ön başvuru ve tercih başvurusu olarak iki aşamada tamamlandı. Engelli öğretmen alımları için geri sayım başlarken gözler sonuçlara çevrildi. Atamalar adayların tercihi dikkate alınarak EKPSS lisans düzeyi puan üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Bilgisayar ortamında yapılacak atama sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek. Peki Engelli öğretmen ataması sonuçları 2025 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar

  2. 1381 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI SONUÇLARI 2025 AÇIKLANDI MI? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 30 Nisan Çarşamba günü engelli öğretmenin atamasının gerçekleşeceğini açıkladı. Bilgisayar ortamında yapılacak engelli öğretmen atamaları EKPSS puan üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek. EKPSS puanlarının yüksek olan adaylardan başlanmak üzere atamalar ypaılacak.

    1381 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI SONUÇLARI 2025 AÇIKLANDI MI? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 30 Nisan Çarşamba günü engelli öğretmenin atamasının gerçekleşeceğini açıkladı. Bilgisayar ortamında yapılacak engelli öğretmen atamaları EKPSS puan üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek. EKPSS puanlarının yüksek olan adaylardan başlanmak üzere atamalar ypaılacak.

  3. Puanların eşit olması durumunda ise başvuru yaptığı lisans programına ait diploma tarihi önce mezun olmuş olana, bunun da aynı olması halinde ise yaşı büyük olana öncelik tanınacak.

    Puanların eşit olması durumunda ise başvuru yaptığı lisans programına ait diploma tarihi önce mezun olmuş olana, bunun da aynı olması halinde ise yaşı büyük olana öncelik tanınacak.

  4. ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI SONUÇLARI NEREDEN AÇIKLANACAK? Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, e-Devlet sistemi üzerinden yayımlanacak olup adaylar sonuçlarını kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifresiyle öğrenebilecektir. Atamalar, 30 Nisan 2025 tarihinde yapılacak.Ataması gerçekleşen öğretmenler, 1 Eylül 2025 itibarıyla görevlerine başlayacaklar.

    ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI SONUÇLARI NEREDEN AÇIKLANACAK? Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, e-Devlet sistemi üzerinden yayımlanacak olup adaylar sonuçlarını kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifresiyle öğrenebilecektir. Atamalar, 30 Nisan 2025 tarihinde yapılacak.Ataması gerçekleşen öğretmenler, 1 Eylül 2025 itibarıyla görevlerine başlayacaklar.

29 Nisan 2025