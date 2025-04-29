Yapay Zeka İle Birlikte Tarihe Karışacak Orta Sınıf Meslekler

Yapay zekânın hayatımıza her geçen gün daha fazla entegre olması ve pek çok alanda işleri kolaylaştırması, bazı orta sınıf mesleklerin yakın gelecekte tamamen yok olacağına işaret ediyor. İş gücü piyasasında giderek daha geniş bir alanda kullanılmaya başlanan yapay zekâ teknolojisi, işyerlerinde köklü ve hızlı bir dönüşümün kapılarını aralıyor.