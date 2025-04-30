2025 Yılında Yeni Evleneceklere İndirim Kampanyası
Evlenecek çiftlere mobilya, beyaz eşya, çeyiz indirimi ne zaman, hangi markalar indirimli olacak?
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Yeni evlenenlere ve evlencek olan çiftlere; 150 bin TL kredi fırsatı, doğum yardımı, ilk Arabam kampanyası, indirimli tren, otobüs ve uçak bileti imkanı gibi projeler hayata geçirildi. Bakan Göktaş, evlenecek çiftleri desteklemek adına mobilya, beyaz eşya, mutfak gereçleri gibi ihtiyaçlara dair indirim kampanyası yapılacağını duyurdu. İşte, detaylar...
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EVLENECEK ÇİFTLERE İNDİRİM KAMPANYASI NE ZAMAN? Bakan Göktaş, indirim kampanyasının yeni evlenecek çiftlere yönelik olarak destekleme niteliğinde olduğunu belirtti. 28 Nisan'daki Kabine Toplantısı ardından soruları yanıtlayan Göktaş, genç çiftlerin mobilya, beyaz eşya, ev tekstili ve mutfak eşyaları gibi ihtiyaçlarını karşılaşamalarına fayda sağlayacak kampanyanın tarihini ve detaylarını henüz paylaşmadı.
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EVLENECEKLERE İNDİRİM KAMPANYASI UYGULAYACAK MARKALAR Yeni kampanyaya ile ilişkili olarak 16 firma ile anlaşma yapılacağını bildiren Göktaş, markaları 30 Nisan Çarşamba günü açıklayacak. Öte yandan yapılacak toplantıda kampanyanın başvuru şartları, tarihi gibi detaylarının da duyurulması bekleniyor. Bakan Göktaş daha önce yapmış olduğu açıklamada, mobilya ve beyaz eşya indirimine dair, mobilyada yüzde 35, çeyiz ve züccaciyede yüzde 50'ye varan indirimlerin söz konusu olabileceğini belirtmişti. Düğün paketlerinde ise bu oranın yüzde 10 civarında olabileceğini eklemişti. Aile Yılı nedeniyle yeni evleneceklere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira faizsiz kredi kampanyası da devreye alınmıştı.