2025 Yılında Yeni Evleneceklere İndirim Kampanyası

EVLENECEKLERE İNDİRİM KAMPANYASI UYGULAYACAK MARKALAR Yeni kampanyaya ile ilişkili olarak 16 firma ile anlaşma yapılacağını bildiren Göktaş, markaları 30 Nisan Çarşamba günü açıklayacak. Öte yandan yapılacak toplantıda kampanyanın başvuru şartları, tarihi gibi detaylarının da duyurulması bekleniyor. Bakan Göktaş daha önce yapmış olduğu açıklamada, mobilya ve beyaz eşya indirimine dair, mobilyada yüzde 35, çeyiz ve züccaciyede yüzde 50'ye varan indirimlerin söz konusu olabileceğini belirtmişti. Düğün paketlerinde ise bu oranın yüzde 10 civarında olabileceğini eklemişti. Aile Yılı nedeniyle yeni evleneceklere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira faizsiz kredi kampanyası da devreye alınmıştı.