Hıdırellez Ne Zaman?
Hıdırellez ritüelleri
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Hıdırellez, baharın gelişi ve doğanın canlanışı şerefine kutlanan çok eski bir gelenektir. Türk kültüründe Hızır ve İlyas peygamberlerin yeryüzünde buluştuğu gün olarak kabul edilir. Türkiye'de ve birçok Türk topluluğunda dilekler dilenir, ateşler üzerinden atlanır ve çeşitli ritüeller gerçekleştirilir.
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Mevsimlik bayramlarımızdan biri olan Hıdrellez, ülkemizde etkin bir biçimde kutlanmaktadır. Büyük şehirlerde daha az olmak üzere, kasaba ve köylerde Hıdrellez için önceden hazırlıklar yapılır. Bu hazırlıklar, evin temizliği, üst-baş temizliği, yiyecek-içeceklerle ilgili hazırlıklardır. Hıdrellez gününden önce evler baştan başa temizlenir. Çünkü temiz olmayan evlere Hızır?ın uğramayacağı düşünülür. Hıdrellez günü giyilmek üzere yeni elbiseler, ayakkabılar alınır.
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Anadolu?nun bazı yerlerinde Hıdrellez Günü yapılan duaların ve isteklerin kabul olması için sadaka verme, oruç tutma ve kurban kesme adeti vardır. Kurban ve adaklar ?Hızır hakkı? için olmalıdır. Zira tüm bu hazırlıklar Hızır?a rastlamak amacına yöneliktir.
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HIDIRELLEZ DİLEKLERİ NASIL DİLENİR?
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