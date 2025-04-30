Yumurtaları Sakın Böyle Koymayın!

Yıllardır yumurtanın nasıl saklanması gerektiğine dair yapılan açıklamalar ve kafa karışıklıklarını neden olan tartışmalara İngiltere'de yapılan son araştırma noktayı koydu. İşte sağlığı olumsuz etkilemeye son verecek olan yumurtaları doğru saklama konusunda en net ve kesin yanıt...