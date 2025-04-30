Yumurtaları Sakın Böyle Koymayın!
Bu hata bakteri yuvasına dönüştürüyor
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Yıllardır yumurtanın nasıl saklanması gerektiğine dair yapılan açıklamalar ve kafa karışıklıklarını neden olan tartışmalara İngiltere'de yapılan son araştırma noktayı koydu. İşte sağlığı olumsuz etkilemeye son verecek olan yumurtaları doğru saklama konusunda en net ve kesin yanıt...
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Gıda Standartları Ajansı (FSA) yumurtalarının nerede saklanması gerektiğine dair sosyal medyadan açıklama yaptı.
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FSA, yumurta saklarken mevsimsel koşullar ve doğru yerde muhafaza edilmediğinde sıcaklık etkenlerinden dolayı sağlık sorunlarına yol açabilecek olan yumurtanın ideal olarak buzdolabında saklanması gerektiğini açıkladı.
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Gıda standartları ajansı aynı zamanda yumurtaların sıcaklık değişimine maruz bırakmamak gerektiğinin altını çizdi.
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Yapılan bu araştırma sonrası yumurtanın buzdolabına konulması sıcaklığını sabit kalmasını sağlayarak yumurtanın bozulmasına engelleyerek taze bir şekilde kalmasını sağlayacağı hatırlatıldı.
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Araştırmaya göre yumurta ani sıcaklık değişimlerine maruz kaldığında kabuğunda yoğunlaşma olur ve bu durum son dönemde çok konuşulan salmonelle bakterisinin yumurtanın kabuğundan içine girmesine neden olur.
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Ve bu durum insanlarda hastalığa yol açar.
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SALMONELLA NEDİR Salmonella, bakteriyel gıda zehirlenmesinin en yaygın şeklidir.
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Salmonella bakterisi taşıma riski olan gıdalar arasında çiğ veya az pişmiş et, yumurta, yıkanmamış meyve ve sebze ile pastörize edilmemiş süt yer alıyor.