Kanser Tedavisinin Yan Etkilerini Azaltıyor

Araştırma sonuçlarına göre; aerobik ve direnç antrenmanları, yüksek yoğunluklu aralıklı egzersizler, tai chi ve yoga gibi aktiviteler, kanser tedavisine bağlı olarak gelişen kalp ile sinir hasarı, beyin sisi ve nefes darlığı gibi yan etkileri belirgin şekilde azaltabiliyor.