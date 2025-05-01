Ferdi Tayfur'un Miras Davası Sonrası Tuğçe Tayfur'dan Yeni Paylaşım
Dava sonrası Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan gönderme geldi.
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2 Ocak'ta aramızdan ayrılan Ferdi Tayfur?un vasiyetnamesinin açılması davasında ikinci duruşma Muğla?nın Marmaris ilçesinde gerçekleştirildi.
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DURUŞMA 28 MAYIS?A ERTELENDİ Tarafların itirazları sürerken; arka arkaya yapılan üç dava dosyasından bir karara bağlandı. Ancak diğer dosyaların duruşması 28 Mayıs?a ertelendi.
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TAYFUR SESSİZLİĞİNİ BOZDU Dava sonrası Tayfur'un Necla Nazır ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Tuğçe Tayfur'dan manidar bir paylaşım geldi.
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Tuğçe Tayfur, yaptığı paylaşımda "Marmaris'teki davadan seke seke İstanbul'daki davaya gelen Ediyle Adana barosundan seke seke İstanbul'a gelen Büdü girdikleri davadan bir haber, gelişmelerden bir haber tekrar arkalarına baka baka hop geri dönüyorlarmış. Ben mi? Haziranda doğum yapacağım Allah'ın izniyle" dedi.
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"KİMİNİZ SÖYLEYİN KİMİNİZ ÇALIN" Ünlü isim, sözlerine "Temmuz gibi de başlarım inşallah konserlere. Çıkış parçamı da mutlaka ama mutlaka babamın şarkılarından birini yaparım. Kiminiz söyleyin kiminiz çalın. Olduğunuz yerde" diye devam etti.