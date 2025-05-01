Bu Kan Grubundan Zeka Fışkırıyor

BU KAN GRUBUNDAN ZEKA FIŞKIRIYOR A grubu bireylerin detay odaklı, sistemli ve organize olduğu düşünülür. Sorumluluklarını ciddiye alır ve plan yapmayı severler. İş hayatında zeka ve işbirliği yönleri oldukça öne çıkan A kan gruplarına sahip olan kişilerin bazı olumsuz yönleri de bulunuyor.