Aşure Günü, İslam tarihinde birçok önemli olayın gerçekleştiğine inanılan bir gündür. Hz. Nuh?un gemisinin karaya oturduğu, Hz. Musa?nın Firavun?dan kurtulduğu ve Hz. Hüseyin?in Kerbela?da şehit edildiği gün olarak bilinir. Her aşure gününde evlerde kazan kazan aşureler pişer ve bolluk bereket artar. Peki, aşure ayı bu yıl ne zaman? 2025 aşure günü hangi tarihe denk geliyor?