2025 Aşure Günü Hangi Tarihe Denk Geliyor?
Aşure ayı ne zaman?
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Aşure Günü, İslam tarihinde birçok önemli olayın gerçekleştiğine inanılan bir gündür. Hz. Nuh?un gemisinin karaya oturduğu, Hz. Musa?nın Firavun?dan kurtulduğu ve Hz. Hüseyin?in Kerbela?da şehit edildiği gün olarak bilinir. Her aşure gününde evlerde kazan kazan aşureler pişer ve bolluk bereket artar. Peki, aşure ayı bu yıl ne zaman? 2025 aşure günü hangi tarihe denk geliyor?
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2025 MUHARREM AYI NE ZAMAN? Müslüman alemi için kutsal aylardan biri olan Muharrem ayının 1. günü Hicri yılbaşı olarak kabul ediliyor. Bu yıl Muharrem ayının başlangıcı 26 Haziran 2025 Perşembe günü olacak.
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AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN? Aşure Günü ise 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü idrak edilecek.
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AŞURE KELİMESİNİN ANLAMI Aşure/Aşura Arapça?da on anlamına gelen "aşara" kelimesinden türemiştir. Kelimenin Sâmî diller arasında ortak bir kelime olduğu düşünülmektedir. Aşure Günü'nde gerçekleştiğine inanılan dini açıdan önemli bazı rivayetler bulunmaktadır. Bunlar; Âdem'in işlediği günâhtan sonra tövbesinin kabul edilmesi, İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi, Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması, İbrahim'in ateşte yanmaması, Yakup'un oğlu Yusuf'a kavuşması, Eyyub'un hastalıklarının iyileşmesi, Musa'nın Kızıldeniz'den geçip İsrailoğulları'nı firavun'dan kurtarması, Yunus'un balığın karnından çıkması, İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltilmesidir.