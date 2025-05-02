Playstation (PS6) Ne Zaman Çıkacak?
İşte beklenen çıkış tarihi ve sızıntılar
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PS6 çıkış tarihi tüm oyunseverler tarafından sorgulanmaya başladı. Sony tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, teknoloji dünyasında yaşanan sızıntılar ve patent başvuruları, PlayStation 6?nın geliştirme sürecine girdiğini gösteriyor. Özellikle PS5?in 2020 yılında çıkmış olması, yeni konsolun ne zaman tanıtılacağına dair tahminleri daha da kuvvetlendiriyor.
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PS6 NE ZAMAN ÇIKACAK? Sony?nin önceki konsol çıkış tarihlerine baktığımızda: PlayStation 3 ? 2006 PlayStation 4 ? 2013 PlayStation 5 ? 2020 Yaklaşık 6-7 yıllık bir döngü olduğunu görebiliyoruz. Bu döngüye göre PS6'nın 2026 veya 2027 yıllarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu tarih, hem teknolojik gelişmelere hem de Sony?nin donanım üretim takvimine bağlı olarak değişebilir.
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PS6 İLE NELER DEĞİŞECEK? Henüz PS6'nın donanım ve yazılım özellikleri açıklanmasa da, teknoloji analistleri şu beklentiler üzerinde duruyor: Daha güçlü işlemci ve grafik kartı Geliştirilmiş yapay zekâ destekli oyun deneyimi Tam uyumlu geriye dönük oyun desteği Daha hızlı yükleme süreleri (yüksek hızlı SSD?ler sayesinde) Gelişmiş VR (sanal gerçeklik) entegrasyonu Tüm bu özellikler, yeni nesil oyun konsolunun sadece oyun oynama değil, tüm dijital eğlence deneyimini merkezine alan bir platform haline geleceğini gösteriyor.
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PS6 FİYATI NE KADAR OLUR? Fiyat konusunda da henüz resmi bir bilgi yok. Ancak PS5'in çıkış fiyatı 499 dolardı. Artan üretim maliyetleri ve döviz kurlarına göre PS6?nın çıkış fiyatının 600 ila 700 dolar arasında olması öngörülüyor. Türkiye'de ise bu rakam vergi oranlarına bağlı olarak daha yüksek olabilir.