Playstation (PS6) Ne Zaman Çıkacak?

PS6 FİYATI NE KADAR OLUR? Fiyat konusunda da henüz resmi bir bilgi yok. Ancak PS5'in çıkış fiyatı 499 dolardı. Artan üretim maliyetleri ve döviz kurlarına göre PS6?nın çıkış fiyatının 600 ila 700 dolar arasında olması öngörülüyor. Türkiye'de ise bu rakam vergi oranlarına bağlı olarak daha yüksek olabilir.