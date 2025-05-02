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Yüzyıllardır Şifa Dağıtan Anadolu Yemeği

Tırşik yemeği nasıl yapılır?

  1. Batman Türlü (Tırşık), Güneydoğu Anadolu'nun özgün ve lezzetli yemeklerinden biridir. Bu yemek, özellikle Batman ilinin yöresel mutfağında sıkça tüketilen, hem besleyici hem de çok pratik bir tarife sahiptir. "Tırşık" ya da halk arasında "Türlü" olarak da bilinen bu yemek, genellikle sebzelerle yapılan, hem etli hem etsiz çeşitleri bulunan, herkesin damak zevkine hitap eden bir yemektir.

    Batman Türlü (Tırşık), Güneydoğu Anadolu'nun özgün ve lezzetli yemeklerinden biridir. Bu yemek, özellikle Batman ilinin yöresel mutfağında sıkça tüketilen, hem besleyici hem de çok pratik bir tarife sahiptir. "Tırşık" ya da halk arasında "Türlü" olarak da bilinen bu yemek, genellikle sebzelerle yapılan, hem etli hem etsiz çeşitleri bulunan, herkesin damak zevkine hitap eden bir yemektir.

  2. Batman Türlü, özellikle yaz aylarında taze sebzelerle yapılır. Patlıcan, kabak, biber, domates, soğan ve patates gibi sebzeler özenle doğranır ve zeytinyağında sotelenir. Bu karışıma bazen kuzu eti ya da tavuk da eklenir. Tırşık, az baharatla, doğal malzemelerin kendine özgü tatlarının ön plana çıkmasını sağlayacak şekilde hazırlanır. Yemek, bazen bolca zeytinyağıyla pişirilirken, bazen de geleneksel şekilde odun ateşinde pişirilir. Sumak ve nane gibi otlarla tatlandırılır, bazen de yoğurtla servis edilir. Batmanda özellikle yazın sofraları şenlendiren, hem hafif hem de doyurucu olan bu yemek, bölgenin sıcak iklimine oldukça uygundur.

    Batman Türlü, özellikle yaz aylarında taze sebzelerle yapılır. Patlıcan, kabak, biber, domates, soğan ve patates gibi sebzeler özenle doğranır ve zeytinyağında sotelenir. Bu karışıma bazen kuzu eti ya da tavuk da eklenir. Tırşık, az baharatla, doğal malzemelerin kendine özgü tatlarının ön plana çıkmasını sağlayacak şekilde hazırlanır. Yemek, bazen bolca zeytinyağıyla pişirilirken, bazen de geleneksel şekilde odun ateşinde pişirilir. Sumak ve nane gibi otlarla tatlandırılır, bazen de yoğurtla servis edilir. Batmanda özellikle yazın sofraları şenlendiren, hem hafif hem de doyurucu olan bu yemek, bölgenin sıcak iklimine oldukça uygundur.

  3. TIRŞİK YEMEĞİ MALZEMELERİ ½ kg yağlı kuzu kuşbaşı veya kemikli et 1 baş sarımsak 1 yemek kaşığı biber salçası veya domates yağ (zeytinyağı vb.) 4 adet orta boy patlıcan 1 kg soyulup doğranmamış domates ½ kg çarliston veya dolmalık biber tuz

    TIRŞİK YEMEĞİ MALZEMELERİ ½ kg yağlı kuzu kuşbaşı veya kemikli et 1 baş sarımsak 1 yemek kaşığı biber salçası veya domates yağ (zeytinyağı vb.) 4 adet orta boy patlıcan 1 kg soyulup doğranmamış domates ½ kg çarliston veya dolmalık biber tuz

  4. TIRŞİK YEMEĞİ NASIL YAPILIR? Tencereye kullanılacak yağ ve yıkanmış et konup kısık ateşte çevrilerek yumuşatılır. Daha sonra soyulmuş sarımsak, doğranmış patlıcan ve biber ilave edilip çevrilir. Domates ve tuz ilave edilip sıcak su ilavesiyle pişirilir. (Domatesler su saldığından fazla su konmamalıdır.)

    TIRŞİK YEMEĞİ NASIL YAPILIR? Tencereye kullanılacak yağ ve yıkanmış et konup kısık ateşte çevrilerek yumuşatılır. Daha sonra soyulmuş sarımsak, doğranmış patlıcan ve biber ilave edilip çevrilir. Domates ve tuz ilave edilip sıcak su ilavesiyle pişirilir. (Domatesler su saldığından fazla su konmamalıdır.)

2 Mayıs 2025