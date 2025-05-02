Doğum Yardımı İlk Ödemeler Yattı Mı, Ne Zaman Yatacak?
Doğum yardımı (çocuk parası) ödeme tarihleri 2025:
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Yaklaşık 300 bin ailenin başvuru yaptığı doğum yardımı ödemelerinde son durum yakından takip ediliyor. Doğum yardımına en fazla başvuru İstanbul ilinden geldi. İstanbul?u Ankara ve Şanlıurfa gibi iller takip etti. 2025 yılının aile yılı olması sebebiyle çocuk yardımının yanı sıra yeni evlenecek çiftlere de mobilya desteği verilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş yaptığı açıklamada en fazla (yüzde 40) başvurunun birinci çocuk olarak yapıldığını ifade etti. Doğum yardımı ödemeleri için beklenen tarih belli oldu. Peki Doğum yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, ödemelerde son durum
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DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ 2025 YATTI MI? Doğum yardımı veya diğer bir ifadeyle çocuk yardımı başvuruları 8 Nisan?da başladı. Başvuruların değerlendirmesine geçildi. Bakan Mahinur Göktaş yaptığı açıklamada başvurularda yapılacak incelemelerin ardından ilk ödemlerin Anneler Gününü?nde içerisinde yer aldığı Mayıs ayında hesaplara yatırılacağını ifade etti. Doğum yardımında ilk ödemelerin 11 Mayıs Pazar gününe kadar hesaplara yatırılması bekleniyor. Ödemeler başladığında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bilgilendirmeler yapılacak. İkinci ödeme tarihleri ise ilk ödemelerin ardından belli olacak.
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ÇOCUK YARDIMI 2025 NE KADAR YATIRILACAK? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ailelere verilecek çocuk yardımı miktarı ilk çocuk için 5 bin lira, ikinci çocuğa aylık 1.500 lira, üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira olarak verilecek. İlk çocuk için başvuruları olumlu değerlendirilen ailelere tek seferlik 5 bin lira yatırılacak. İkinci çocuk için ise aylık 1.500 lira olarak ödeme yapılacak. İkinci çocuk başvurusu olumlu değerlendirenlere bir yılda toplam 18 bin lira ödeme yapılacak. 3 ve daha fazla çocuğu olan ve yardımdan yararlanacaklara ise bir yılda 60 bin lira ödenecek. Çocuk yardımı ödemeleri herhangi bir kriter gözetmeksizin, çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar, kesinti olmadan yapılacak.
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300 BİNE YAKIN AİLE BAŞVURU YAPTI Çocuk yardımı için 287 bin 518 başvuru yapıldı. En çok başvuruyu yüzde 41 oranıyla birinci çocuk için aldık. Buna göre bu yıl dünyaya gelen birinci çocuk için başvuru sayısı ise 116 bin 594 oldu. İkinci çocuk başvuru oranı yüzde 31, başvuru sayısı 88 bin 982. Üçüncü çocuk başvuru oranı yüzde 18, başvuru sayısı 51 bin 843. Üçün üzerinde çocuğu olan ailelerimizin başvuru oranı yüzde 10, başvuru sayısı ise 30 bin 99 olarak, gerçekleşti.