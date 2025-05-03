Sahipsizler Yıldızı 30 Oldu
Sevgilisi Oğuzhan Koç aşka geldi
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Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler'de Azize karakterine hayat veren Hazal Subaşı, 2 Mayıs'ta 30 yaşına bastı.
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Oyunculuk performansı ile adından söz ettiren ünlü ismin sevgilisi Oğuzhan Koç, Subaşı'nın doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.
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"SENİ ÇOK SEVİYORUM" Hazal Subaşı ile bahçede verdiği pozu paylaşan ünlü şarkıcı, sevgilisine "Doğum günün kutlu olsun. Yani seni çok seviyorum" notunu düştü. Ünlü oyuncu da sevgilisinin paylaşımına kalp emojileriyle karşılık verdi.
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Öte yandan Sahipsizler'in Zeliha'sı Doğa Bayram, Hazal Subaşı'nın yeni yaşını "İyi ki" diye kutladı.
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"IŞIL IŞILSIN HAZAL'IM" Sahipsizler dizisinin Duygu'su Nilsu Yılmaz, Hazal Subaşı'nı fotoğrafladığı kareye "Çiçek gibisin... Işıl ışılsın Hazal'ım. İyi ki doğdun" notunu düştü.
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"İYİ Kİ DOĞDUN" Dizinin Cemo'su Kaan Mirac Sezen ise Subaşı'na "İyi ki doğdun Hazi" diye seslendi.
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"CANIM BENİM İYİ Kİ DOĞMUŞSUN" Sahipsizler'in Pervin'i Süreyya Kilimci ise Subaşı'nın yeni yaşını "Canım benim iyi ki doğmuşsun. Yeni yaşın tüm mucizelerini fısıldasın kulağına" sözleriyle kutladı.