Sahipsizler Yıldızı 30 Oldu

"SENİ ÇOK SEVİYORUM" Hazal Subaşı ile bahçede verdiği pozu paylaşan ünlü şarkıcı, sevgilisine "Doğum günün kutlu olsun. Yani seni çok seviyorum" notunu düştü. Ünlü oyuncu da sevgilisinin paylaşımına kalp emojileriyle karşılık verdi.