Doğanın Magnezyum Deposu
Kan basıncını düşürüyor, kalbi güçlendiriyor
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Kalbinizle ilgilenmek dengeli bir diyetle başlar. Vitaminler, mineraller, proteinler, kompleks karbonhidratlar ve lif gibi temel besinler açısından zengin yiyecekler yemek, sağlıklı bir kalbi korumanın anahtarıdır. Genellikle göz ardı edilen bir besin, kalp fonksiyonunu ve genel sağlığı desteklemede hayati bir rol oynayan magnezyumdur.
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Magnezyum, kalp sağlığının önemli olduğu çok sayıda bedensel işlevi yerine getirir. Yapılan bir çalışma incelemesi, daha yüksek magnezyum alımına sahip kişilerin kalp hastalığı için önemli bir risk faktörü olan yüksek tansiyon geliştirme riskinin %8 daha az olduğunu göstermiştir. Ayrıca kaygı ve hafif depresyon semptomlarını yönetmeye ve uyku kalitesini artırmaya yardımcı olabilir. Magnezyum alımınızı doğal olarak artırmak için, diyetinize magnezyum açısından zengin basit bir meyve eklemek yardımcı olabilir. Çarkıfelek meyvesi, fincan başına şaşırtıcı bir şekilde 68 gram magnezyum içerir ve bu da bu meyveyi diyete harika bir katkı yapar.
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Frontiers in Pharmacology'de yayınlanan bir çalışma, bitkinin antioksidan, anti-hipertansif, anti-tümör, antidiyabetik ve kolesterol düşürücü (hipolipidemik) özellikler de dahil olmak üzere geniş bir yelpazede sağlık yararları gösteren 110'dan fazla fitokimyasal bileşik içerdiğini buldu. Çalışma, "Bu olağanüstü sonuçlar, çarkıfelek meyvesinin iltihaplı ve nörolojik hastalıkları yönetmek ve ayrıca hipertansiyon ve hiperlipidemi gibi bazı kronik hastalıkları önlemek gibi bir dizi sağlık yararı sağlayabileceğini gösteriyor" diye ekliyor.
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ÇARKIFELEK MEYVESİNİN DİĞER FAYDALARI Çarkıfelek meyvesi, sindirimi ve kan şekeri seviyelerini yönetmeyi destekleyen lif açısından zengindir. C vitamini, beta-karoten ve polifenoller gibi bol miktarda antioksidan içermesi iltihapla savaşmaya ve kronik hastalıklara karşı korumaya yardımcı olur. Maracuya, insülin duyarlılığını artırabilecek ve bağışıklık fonksiyonunu destekleyebilecek bitki bileşikleri içerir ve bu da onu diyetinize lezzetli ve sağlık artırıcı bir katkı haline getirir.
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ÇARKIFELEK MEYVESİ NASIL YENİR? Çarkıfelek meyvesi en iyi çiğ olarak yenir. Ancak yoğurt sosu olarak, meyve sularına ve smoothielere de eklenebilir. Çarkıfelek meyvesinin aynı zamanda en iyi yüksek proteinli meyveler arasında olduğu unutulmamalıdır.
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MAGNEZYUM ZENGİNİ DİĞER BESİNLER Magnezyum açısından zengin yiyecekler arasında ıspanak gibi yapraklı yeşillikler, badem ve kabak çekirdeği gibi kuruyemişler ve tohumlar ve kahverengi pirinç ve yulaf gibi tam tahıllar bulunur. Baklagiller (siyah fasulye gibi), avokado ve muz da harika kaynaklardır. Bunları diyetinize dahil etmek kalp sağlığını, kas fonksiyonunu ve enerji üretimini desteklemeye yardımcı olabilir.