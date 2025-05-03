Güvenlik Açığı, Tehlike Devam Ediyor

Uzmanlar, bu açıkların bilgisayar korsanlarına kötü amaçlı kod çalıştırma, kişisel verileri ele geçirme, cihazları çökertme ve konuşmaları dinleme gibi imkanlar sunduğu uyarısında bulundu. AirPlay'in açık olması halinde cihazlar, kullanıcı aktif olarak bu özelliği kullanmasa bile arka planda sinyal yayınlamaya devam ediyor ve bu da saldırganlara açık bir kapı bırakıyor. Apple, güvenlik açıklarından haberdar edilmesinin ardından 31 Mart 2025 tarihinde iPhone, iPad, Mac ve Apple Vision Pro cihazları için güvenlik güncellemesi yayınladı. Şirket, saldırıların yalnızca aynı Wi-Fi ağı içinde mümkün olduğunu belirterek kullanıcıları paniğe kapılmamaya davet etti.