Tadı, Rengi Ve Aromasıyla Öne Çıkan Tescilli Lezzet

Üretici Kutlay Emdirme de hava şartlarında olumsuz bir değişim olmazsa bereketli bir sezon geçireceklerini kaydetti.​​​​​​

Sıcak hava nedeniyle kayısının erken olgunlaştığını belirten Çavdar, "Ürünlerimiz güzel, tüm üreticilerimize bol ve bereketli bir sezon diliyorum." dedi.

Üreticilerden Ali Çavdar, AA muhabirine, tadı, rengi ve aromasıyla öne çıkan tescilli lezzette bu yıl verimin iyi olduğunu söyledi.

Sahip olduğu iklim özelliğinden dolayı çok sayıda ürünün yetiştiği ilçede, coğrafi işaret tescilli kayısının hasadı sürüyor.

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