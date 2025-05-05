Tadı, Rengi Ve Aromasıyla Öne Çıkan Tescilli Lezzet
Türkiye'nin önemli kayısı üretim merkezlerinden Mersin'in Mut ilçesinde, hasat mesaisi başladı.
-
Sahip olduğu iklim özelliğinden dolayı çok sayıda ürünün yetiştiği ilçede, coğrafi işaret tescilli kayısının hasadı sürüyor.
-
İşçiler, sabah erken saatlerde başladıkları mesailerinde olgunlaşan kayısıları özenle topluyor.
-
Üreticilerden Ali Çavdar, AA muhabirine, tadı, rengi ve aromasıyla öne çıkan tescilli lezzette bu yıl verimin iyi olduğunu söyledi.
-
Sıcak hava nedeniyle kayısının erken olgunlaştığını belirten Çavdar, "Ürünlerimiz güzel, tüm üreticilerimize bol ve bereketli bir sezon diliyorum." dedi.
-
Üretici Kutlay Emdirme de hava şartlarında olumsuz bir değişim olmazsa bereketli bir sezon geçireceklerini kaydetti.
5 Mayıs 2025