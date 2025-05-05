Bağırsak Kanseri Neden Arttı?

BAĞIRSAK KANSERİ BELİRTİLERİ Bağırsak kanseri, kolon ve rektumu etkileyen kolorektal kanser olarak da bilinir. Bu kanserin belirtileri arasında sık sık ishal veya kabızlık, rektal kanama, dışkıda kan, mide krampları, gaz ve ağrı yer alabilir. Bağırsak alışkanlıklarındaki değişikliklerin göz ardı edilmemesi gerekir. Ayrıca, bağırsak hareketleri sırasında bağırsağın tamamen boşalmadığı hissi, zayıflık, yorgunluk ve çabuk kilo kaybı da kanserin işaretleri arasında sayılabilir. Uzmanlar, erken tanı ve sağlıklı yaşam tarzı seçimlerinin, bağırsak kanseri gibi hastalıkların önlenmesinde büyük rol oynadığını vurguluyor. Bağırsak kanseri vakalarındaki bu artış, toplumda farkındalık yaratmak ve gençler arasında sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik etmek için bir uyarı niteliği taşıyor.