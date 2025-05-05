Bağırsak Kanseri Neden Arttı?
Gençler de risk altında
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Bağırsak kanseri, sadece yaşlıları değil, gençleri de giderek daha fazla etkileyen bir hastalık haline geldi. Uzmanlar, bu artışın başlıca sebepleri arasında kötü beslenme alışkanlıkları, artan obezite oranları ve fiziksel hareketsizlik gibi yaşam tarzı faktörlerinin bulunduğunu belirtiyor.
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Yapılan araştırmalar, genç yetişkinler arasında kolorektal kanserin hızla arttığını gösteriyor. Özellikle bazı ülkelerde genç kadınların bu hastalıktaki artışını, erkeklerden daha hızlı bir şekilde yaşadığı dikkat çekiyor.
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Bağırsak kanseri üzerindeki etkiler yalnızca yaşam tarzıyla sınırlı kalmıyor. Nature dergisinde yayımlanan bir çalışma, E. coli bakterisinin ürettiği ve DNA'ya zarar veren kolibaktin adlı toksinin, erken yaşta görülen bağırsak kanserinin artışında rol oynayabileceğini ortaya koydu. Kaliforniya Üniversitesi, San Diego'dan yapılan bir araştırma, 40 yaş altındaki genç hastaların, 70 yaş ve üzeri hastalara göre bu toksine maruz kalmayla bağlantılı mutasyonları taşıma olasılığının 3 ila 5 kat daha fazla olduğunu gösterdi. Bu bulgular, bağırsak mikrobiyotasındaki dengesizliklerin, daha önce tahmin edilenden çok daha büyük bir rol oynayabileceğini düşündürüyor.
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Ultra işlenmiş gıdaların, özellikle paketli atıştırmalıklar, hazır yemekler ve tatlandırılmış içeceklerin, kolorektal kanserin artışına katkıda bulunduğu öne sürülüyor. Yapılan araştırmalar, bu tür gıdaların vücuttaki kronik iltihabı tetikleyerek tümör büyümesini hızlandırabileceğini gösteriyor. Batı diyetlerinde sıkça bulunan sağlıksız yağlar ve işlenmiş gıdaların, kanserin yayılmasına neden olan iltihaplanmayı körükleyebileceği belirtiliyor.
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STRES VE RUH SAĞLIĞI Genç yaşta görülen bağırsak kanserinin bir diğer önemli faktörü ise artan stres ve ruh sağlığı bozuklukları. Kronik stresin, bağışıklık sistemini zayıflatarak vücutta iltihaplanma yaratabileceği ve bu durumun kanserin gelişimine yol açabileceği düşünülüyor. Yapılan araştırmalar, stresin tümör büyümesini hızlandırabileceğini ve ruh sağlığı bozukluklarının kanser riskini artırabileceğini ortaya koyuyor. Ulusal Sağlık Enstitülerine göre, stresin bağışıklık tepkilerini baskılayarak kanser gelişimini teşvik edebileceği ifade ediliyor.
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BAĞIRSAK KANSERİ BELİRTİLERİ Bağırsak kanseri, kolon ve rektumu etkileyen kolorektal kanser olarak da bilinir. Bu kanserin belirtileri arasında sık sık ishal veya kabızlık, rektal kanama, dışkıda kan, mide krampları, gaz ve ağrı yer alabilir. Bağırsak alışkanlıklarındaki değişikliklerin göz ardı edilmemesi gerekir. Ayrıca, bağırsak hareketleri sırasında bağırsağın tamamen boşalmadığı hissi, zayıflık, yorgunluk ve çabuk kilo kaybı da kanserin işaretleri arasında sayılabilir. Uzmanlar, erken tanı ve sağlıklı yaşam tarzı seçimlerinin, bağırsak kanseri gibi hastalıkların önlenmesinde büyük rol oynadığını vurguluyor. Bağırsak kanseri vakalarındaki bu artış, toplumda farkındalık yaratmak ve gençler arasında sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik etmek için bir uyarı niteliği taşıyor.