İphone 17 Lansman Tarihi 2025
iPhone 17 ne zaman çıkacak? İşte Apple takvimine göre muhtemel çıkış tarihi
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Her yeni iPhone modeli, hem tasarımı hem de teknik özellikleriyle teknoloji dünyasında büyük ses getiriyor. iPhone 17 için de durum farklı değil. Çıktığı gün itibarıyla birçok iOS kullanıcısı iPhone 17 için yine sıraya girecek. Peki, iPhone 17 ne zaman çıkacak? İşte Apple takvimine göre muhtemel çıkış tarihi.
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İPHONE 17 NE ZAMAN ÇIKACAK? Apple, yıllardır yeni iPhone modellerini genellikle Eylül ayının ikinci haftasında tanıtıyor. Bu gelenek göz önüne alındığında, iPhone 17?nin 2025 yılı Eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Apple?ın 2025 Eylül ayının ilk veya ikinci haftasında büyük bir lansman etkinliği düzenlemesi ve aynı ay içerisinde satışlara başlaması olası görünüyor.
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TÜRKİYE'DE NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK? Apple genellikle ABD?deki lansmandan yaklaşık 1-2 hafta sonra Türkiye?de satışa başlıyor. Eğer Eylül 2025?te global lansman yapılırsa, iPhone 17?nin Türkiye?deki çıkış tarihi Eylül sonu veya Ekim başı olabilir.