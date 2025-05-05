İphone 17 Lansman Tarihi 2025

Her yeni iPhone modeli, hem tasarımı hem de teknik özellikleriyle teknoloji dünyasında büyük ses getiriyor. iPhone 17 için de durum farklı değil. Çıktığı gün itibarıyla birçok iOS kullanıcısı iPhone 17 için yine sıraya girecek. Peki, iPhone 17 ne zaman çıkacak? İşte Apple takvimine göre muhtemel çıkış tarihi.