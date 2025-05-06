Bunamanın Erken İşareti Olabilir
40'lı yaşlara dikkat
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Erken belirtiler arasında hafıza problemleri, eşyaları yanlış yerlere koyma, kişilik değişiklikleri, sosyal aktivitelerden uzaklaşma ve zaman-mekân algısında karışıklık yer alır. Bunama, tek bir belirtiyle ortaya çıkmaz; daha çok bir dizi zihinsel ve davranışsal değişimle kendini gösterir. Beyin hücrelerinin hasar görmesi, kişilerin düşüncelerini net ifade edememesine ve çevresiyle sağlıklı iletişim kuramamasına neden olur.
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HAFIZA KAYBI Demansın veya Alzheimer'ın ilk belirtisi hafıza kaybıdır ve bu beyin hastalığının en yaygın belirtilerinden biridir. Bu aşamada, insanlar normalden daha sık bir şeyleri unutma eğilimindedir. Erken demans hastası olan kişiler genellikle yıldönümleri veya doğum günleri gibi önemli şeyleri veya tarihleri unutma eğilimindedir. Bu, 40'lı ve 50'li yaşlardaki kişilerde demansın en yaygın belirtilerinden biridir. Bu nedenle, demansı önlemek için hafıza yardımcılarının ve beyin egzersizlerinin bir zorunluluk olduğu önerilmektedir.
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RUTİN GÖREVLERİ YAPMAKTA ZORLANMA Birçok çalışmaya göre, geç başlangıçlı Alzheimer'lı kişilerin ortalama yaşam beklentisi 8-10 yıl olarak kabul edilir. Bu, erken başlangıçlı kişilerin yaşam beklentisinin de aynı sayı civarında olacağı anlamına gelir. Görevleri tamamlamada zorluk, bunamanın dört ana uyarı işaretinden biridir. Bazı kişiler ayrıca tek bir göreve odaklanma sorunları yaşayabilir. Bu semptomu yaşarken, kişiler genellikle seyahat ettikleri rotaları unutabilirler.
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KİŞİLİK VE RUH HALİNDEKİ DEĞİŞİKLİK Bunama hastaları kafaları karışabilir, sebepsiz yere depresif olabilir, endişeli ve zaman zaman korkmuş olabilirler. Bunlar kadınlarda bunamanın en yaygın semptomlarıdır. Bu ruh hali değişimleri normal değildir; bu semptomdan muzdarip kişilerde, hastanın kişiliğini etkileyecek şekilde daha da kötüleşen ruh hali değişimleri olur.
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EŞYALARI YANLIŞ YERE KOYMA Erken bunama söz konusu olduğunda, eşyaları yanlış yere koymak veya kaybetmek de yaygın bir semptomdur. Bunama, kaybolan eşyayı bulmak için adımları geri izlemede zorluk yaratır. Hastalar sadece eşyalarını çaldıkları için başkalarını da suçlayabilirler. Demans veya erken başlangıçlı demans hastası birini tanıyorsanız, ATM kartı veya araba anahtarı gibi önemli şeyleri uzak tutmanız önerilir.
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ZAMAN VE MEKANI KARIŞTIRMAK Bu hastalıktan muzdarip kişiler zamanın geçişini yanlış anlama eğilimindedir ve genellikle zamanın nasıl geçtiğini fark edemezler. Bu, demans hastalarında da yaygın bir semptomdur. Aniden nerede olduklarını, ne yaptıklarını veya oraya nasıl geldiklerini unutmaya eğilimlidirler. Demans hastasını dışarıda yalnız bırakmamanız önerilir.
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40'LI YAŞLARDA BU BELİRTİLERİ NASIL TESPİT EDERSİNİZ? Bu, zamanla ilerleyen ve daha da ölümcül olan bir hastalıktır. Bu ilerlemeyi yavaşlatmak ve yaşam kalitesini iyileştirmek için erken teşhis çok önemlidir. Siz veya sevdikleriniz bu semptomlardan herhangi birini yaşamaya başlarsa, değerlendirme için derhal bir sağlık uzmanına danışmanız önemlidir. Bu hastalığın tedavisi olmayabilir ancak zamanında teşhis ve küçük yaşam tarzı ayarlamalarıyla etkisi yönetilebilir.