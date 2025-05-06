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GTA 6 Ne Zaman Çıkacak, Ertelendi Mi?

Rockstar Games'ten GTA 6 çıkış tarihi açıklaması

  1. Son olarak GTA 5 ile karşımıza çıkan GTA serisi, oyun dünyasını adeta kasıp kavurmuştu. GTA 5 ile milyonlarca oyuncu sayısına ulaşan Rockstar Games şimdi de GTA 6'yı çıkarmaya hazırlanıyor. Peki, GTA ne zaman çıkacak?

    Son olarak GTA 5 ile karşımıza çıkan GTA serisi, oyun dünyasını adeta kasıp kavurmuştu. GTA 5 ile milyonlarca oyuncu sayısına ulaşan Rockstar Games şimdi de GTA 6'yı çıkarmaya hazırlanıyor. Peki, GTA ne zaman çıkacak?

  2. GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK? Grand Theft Auto VI'nın çıkış tarihi 26 Mayıs 2026 olarak açıklandı. Yapılan açıklamada " Bu tarihin beklediğinizden daha geç olduğunu bildiğimiz için çok üzgünüz. Yeni bir Grand Theft Auto oyunu etrafındaki ilgi ve heyecan, tüm ekibimiz için gerçekten gurur verici oldu. Oyunu tamamlamak için gösterdiğiniz destek ve sabır için size teşekkür etmek istiyoruz. Şimdiye kadar çıkardığımız her oyunda olduğu gibi, hedefimiz her zaman beklentilerinizi karşılamak ve aşmak oldu; Grand Theft Auto VI da bir istisna değil. Bu kalite düzeyini sunmak için fazladan zamana ihtiyacımız olduğunu anlayışla karşılamanızı umuyoruz. Sizlerle yakında daha fazla bilgi paylaşmayı dört gözle bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

    GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK? Grand Theft Auto VI'nın çıkış tarihi 26 Mayıs 2026 olarak açıklandı. Yapılan açıklamada " Bu tarihin beklediğinizden daha geç olduğunu bildiğimiz için çok üzgünüz. Yeni bir Grand Theft Auto oyunu etrafındaki ilgi ve heyecan, tüm ekibimiz için gerçekten gurur verici oldu. Oyunu tamamlamak için gösterdiğiniz destek ve sabır için size teşekkür etmek istiyoruz. Şimdiye kadar çıkardığımız her oyunda olduğu gibi, hedefimiz her zaman beklentilerinizi karşılamak ve aşmak oldu; Grand Theft Auto VI da bir istisna değil. Bu kalite düzeyini sunmak için fazladan zamana ihtiyacımız olduğunu anlayışla karşılamanızı umuyoruz. Sizlerle yakında daha fazla bilgi paylaşmayı dört gözle bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

  3. GTA 6 İLK HANGİ PLATFORMLARA GELECEK? İlk etapta oyunun PlayStation 5 ve Xbox Series X/S konsolları için çıkacağı kesinleşmiş durumda. PC sürümü için ise henüz bir tarih verilmiş değil. Ancak önceki oyunlarda olduğu gibi, PC versiyonunun konsollardan birkaç ay sonra çıkması muhtemel görünüyor.

    GTA 6 İLK HANGİ PLATFORMLARA GELECEK? İlk etapta oyunun PlayStation 5 ve Xbox Series X/S konsolları için çıkacağı kesinleşmiş durumda. PC sürümü için ise henüz bir tarih verilmiş değil. Ancak önceki oyunlarda olduğu gibi, PC versiyonunun konsollardan birkaç ay sonra çıkması muhtemel görünüyor.

  4. SIZINTILAR VE BEKLENTİLER GTA 6 ile ilgili şimdiye kadar ortaya çıkan bilgiler şunları gösteriyor: Hikâye, Vice City benzeri bir şehirde geçecek. Oynanabilir iki ana karakter olacak; biri kadın karakter olacak ki bu GTA serisi için bir ilk. Geliştirilmiş yapay zekâ ve daha dinamik bir açık dünya sunulacak.

    SIZINTILAR VE BEKLENTİLER GTA 6 ile ilgili şimdiye kadar ortaya çıkan bilgiler şunları gösteriyor: Hikâye, Vice City benzeri bir şehirde geçecek. Oynanabilir iki ana karakter olacak; biri kadın karakter olacak ki bu GTA serisi için bir ilk. Geliştirilmiş yapay zekâ ve daha dinamik bir açık dünya sunulacak.

6 Mayıs 2025