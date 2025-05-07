Zekayı Keskinleştiren Tek Basit Alışkanlık

STRES HORMONUNU AZALTIYOR Özellikle öğle yemeklerinden sonra uygulandığında etkili olan bu yöntem, yalnızca fiziksel değil aynı zamanda kimyasal faydalar da sağlıyor. Yürüyüş, stres hormonu olan kortizol seviyelerini azaltırken, dopamin ve serotonin gibi mutluluk hormonlarının salgılanmasını teşvik ediyor. Bu da kişinin kendini daha uyanık, dengeli ve üretken hissetmesine yardımcı oluyor.