Mars Yolculuğu İnsan Vücudunu Nasıl Etkiler? İşte En Riskli Organ
Araştırmacılar, bu uzun yolculukların insan vücudu üzerindeki etkilerine dair dikkat çekici bulgulara ulaştı.
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Daha önceki analizler de Dünya?nın koruyucu atmosferi dışına çıkan astronotların sağlık sorunları yaşadıklarını göstermişti. Ancak Earth.com'da yayınlanan yeni araştırma, uzay yolculuklarının böbreklerde daha ciddi hasarlara neden olabileceğini ortaya koydu.
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Dr. Keith Siew ve ekibi, böbrek sağlığının uzun vadeli uzay koşullarından nasıl etkilendiğini inceledi. Bu kapsamlı çalışma, beş kıtada 40?tan fazla kurumun katılımıyla gerçekleştirildi.
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Elde edilen bulgular, uzay yolculuklarının böbreklerin yapısını ve işlevini değiştirdiğini gözler önüne serdi. Özellikle galaktik kozmik radyasyonun, böbreklerde geri dönüşü olmayan hasarlara yol açabildiği belirlendi. Düşük Dünya yörüngesindeki astronotlar, hâlâ Dünya?nın manyetik alanından kısmen korunuyor. Ancak bu alanın dışına çıkan sadece 24 kişi, kısa süreli tam kozmik radyasyona maruz kaldı. Henüz kimse yıllar sürecek bir görevle Dünya?nın manyetik alanı dışına çıkmadı. Bu nedenle, organların yoğun radyasyondan nasıl etkileneceği bilinmiyordu.
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Yeni çalışmada, sadece bir ay mikro yerçekimi altında kalan bazı böbrek tüplerinin küçüldüğü tespit edildi. Bu tüpler, vücuttaki tuz ve kalsiyum dengesini sağlıyor. Ayrıca, böbreklerin tuzları işleme biçimi, taş oluşumu riskini artırıyor.
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Prof. Stephen B. Walsh da, ?Bir uzay görevi planlıyorsanız, böbrekler gerçekten çok önemli. Onları kozmik radyasyondan koruyamazsınız'' uyarısında bulundu.