7 Asırlık El Yazması Eserler

1731 yılında yazılan bir başka el yazmasında ise 6 metrelik tarihi vesikanın yer aldığına dikkati çeken Hiran, burada da kendi ailesinin yanı sıra Abdulkadir Geylani'den bahsedildiğini aktardı. Hiran, "Osmanlı Sultanı Abdulaziz devrinde onun adına basılan birkaç kitap daha var. Bunlar da daha çok dilbilgisi, belagat ve şeriat kitapları. Bu kitap yaklaşık 170 yıl önce basılmış." diye konuştu.