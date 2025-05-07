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7 Asırlık El Yazması Eserler

Erbil'deki tekkede muhafaza ediliyor

  1. Şaklava'nın Hiran bölgesindeki tarihi Hiran tekkesinin, 400 yıllık geçmişiyle bölgede dini açıdan önemli bir rolü bulunuyor.

    Şaklava'nın Hiran bölgesindeki tarihi Hiran tekkesinin, 400 yıllık geçmişiyle bölgede dini açıdan önemli bir rolü bulunuyor.

  2. Irak rejiminin 1961 ve 1987?deki saldırıları nedeniyle tekkedeki birçok el yazması eser zarar görürken, 1297 yılında toplanan şair Enveri'nin şiirlerinin yer aldığı kitaptan da saldırılar nedeniyle tek sayfanın kaldığı belirtiliyor. Osmanlı'dan kalan eserlerin de muhafaza edildiği tekkede, Sultan Abdülaziz adına basılan kitaplar da korunuyor.

    Irak rejiminin 1961 ve 1987?deki saldırıları nedeniyle tekkedeki birçok el yazması eser zarar görürken, 1297 yılında toplanan şair Enveri'nin şiirlerinin yer aldığı kitaptan da saldırılar nedeniyle tek sayfanın kaldığı belirtiliyor. Osmanlı'dan kalan eserlerin de muhafaza edildiği tekkede, Sultan Abdülaziz adına basılan kitaplar da korunuyor.

  3. IRAK REJİMİNİN SALDIRILARINDA BİRÇOK ESER ZARAR GÖRDÜ Tekke sorumlusu Hana Kaki Hiran, Hiran bölgesinin dini, ilmi ve tarikat anlamında başat bir rol oynadığını belirtirken, el yazması eserlere büyük önem verdiklerini, bu eserleri özel bir odadaki kütüphanede koruduklarını anlattı. Irak rejiminin 1961'de Hiran'ı hedef aldığına işaret eden Hiran, atılan roketlerden birinin Hiran Tekkesine düştüğünü ve birçok el yazması ile belgenin yanarak yok olduğunu söyledi.

    IRAK REJİMİNİN SALDIRILARINDA BİRÇOK ESER ZARAR GÖRDÜ Tekke sorumlusu Hana Kaki Hiran, Hiran bölgesinin dini, ilmi ve tarikat anlamında başat bir rol oynadığını belirtirken, el yazması eserlere büyük önem verdiklerini, bu eserleri özel bir odadaki kütüphanede koruduklarını anlattı. Irak rejiminin 1961'de Hiran'ı hedef aldığına işaret eden Hiran, atılan roketlerden birinin Hiran Tekkesine düştüğünü ve birçok el yazması ile belgenin yanarak yok olduğunu söyledi.

  4. Hiran, o zamandan kalan ve korunan diğer el yazmalarının bir bölümünün ise Irak rejiminin 1987 yılında yaptığı bir bombardımanda yok olduğunu dile getirdi.

    Hiran, o zamandan kalan ve korunan diğer el yazmalarının bir bölümünün ise Irak rejiminin 1987 yılında yaptığı bir bombardımanda yok olduğunu dile getirdi.

  5. Tekkede Türkçe, Farsça ve Arapça yazılan şiirlerin bulunduğunu aktaran Hiran, aynı zamanda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) en eski el yazması eserlerin de bu tekkede olduğunu vurguladı. Hiran, "Selçuklu devletinin şairlerinden olan Enveri?nin şiir divanı bombardımanlarda yok oldu ve sadece bir sayfası kurtarılabildi. Bu sayfada şairin Farsça yazılan dörtlükleri var. Burada hicri 696 yani miladi 1297 yılı tarihleniyor." ifadelerini kullandı.

    Tekkede Türkçe, Farsça ve Arapça yazılan şiirlerin bulunduğunu aktaran Hiran, aynı zamanda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) en eski el yazması eserlerin de bu tekkede olduğunu vurguladı. Hiran, "Selçuklu devletinin şairlerinden olan Enveri?nin şiir divanı bombardımanlarda yok oldu ve sadece bir sayfası kurtarılabildi. Bu sayfada şairin Farsça yazılan dörtlükleri var. Burada hicri 696 yani miladi 1297 yılı tarihleniyor." ifadelerini kullandı.

  6. 1731 yılında yazılan bir başka el yazmasında ise 6 metrelik tarihi vesikanın yer aldığına dikkati çeken Hiran, burada da kendi ailesinin yanı sıra Abdulkadir Geylani'den bahsedildiğini aktardı. Hiran, "Osmanlı Sultanı Abdulaziz devrinde onun adına basılan birkaç kitap daha var. Bunlar da daha çok dilbilgisi, belagat ve şeriat kitapları. Bu kitap yaklaşık 170 yıl önce basılmış." diye konuştu.

    1731 yılında yazılan bir başka el yazmasında ise 6 metrelik tarihi vesikanın yer aldığına dikkati çeken Hiran, burada da kendi ailesinin yanı sıra Abdulkadir Geylani'den bahsedildiğini aktardı. Hiran, "Osmanlı Sultanı Abdulaziz devrinde onun adına basılan birkaç kitap daha var. Bunlar da daha çok dilbilgisi, belagat ve şeriat kitapları. Bu kitap yaklaşık 170 yıl önce basılmış." diye konuştu.

7 Mayıs 2025