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İrem Helvacıoğlu Bebeğinin Cinsiyetini Açıkladı

İlk kez anne olmaya hazırlanan Helvacıoğlu, bebeğinin cinsiyetini açıkladı.

  1. Güneşin Kızları, Seni Çok Bekledim, Sen Anlat Karadeniz, Yürek Çıkmazı gibi yapımlarla tanınan İrem Helvacıoğlu, 28 Ekim'de Ural Kaspar ile dünyaevine girdi.

    Güneşin Kızları, Seni Çok Bekledim, Sen Anlat Karadeniz, Yürek Çıkmazı gibi yapımlarla tanınan İrem Helvacıoğlu, 28 Ekim'de Ural Kaspar ile dünyaevine girdi.

  2. Mutlu beraberlikleri süren ünlü çiftten geçtiğimiz haftalarda müjdeli haber geldi.

    Mutlu beraberlikleri süren ünlü çiftten geçtiğimiz haftalarda müjdeli haber geldi.

  3. 35 yaşındaki İrem Helvacıoğlu'nun bebek beklediği ortaya çıktı. İlk kez anne olmaya hazırlanan ünlü oyuncu, bebeğinin cinsiyetini açıkladı.

    35 yaşındaki İrem Helvacıoğlu'nun bebek beklediği ortaya çıktı. İlk kez anne olmaya hazırlanan ünlü oyuncu, bebeğinin cinsiyetini açıkladı.

  4. Önce bebeğinin cinsiyetini takipçilerine soran Helvacıoğlu, ardından bebeğin cinsiyetini açıkladı. Ünlü isim, askıya pembe bebek elbisesi astı ve kızı olacağını duyurdu.

    Önce bebeğinin cinsiyetini takipçilerine soran Helvacıoğlu, ardından bebeğin cinsiyetini açıkladı. Ünlü isim, askıya pembe bebek elbisesi astı ve kızı olacağını duyurdu.

  5. Öte yandan geçtiğimiz hafta da Ural Kaspar, eşinin karnına dokunduğu anı takipçileriyle paylaşmıştı. Bu kareye "Bebek göründü" yorumları yapılmıştı.

    Öte yandan geçtiğimiz hafta da Ural Kaspar, eşinin karnına dokunduğu anı takipçileriyle paylaşmıştı. Bu kareye "Bebek göründü" yorumları yapılmıştı.

7 Mayıs 2025