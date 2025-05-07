İrem Helvacıoğlu Bebeğinin Cinsiyetini Açıkladı
İlk kez anne olmaya hazırlanan Helvacıoğlu, bebeğinin cinsiyetini açıkladı.
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Güneşin Kızları, Seni Çok Bekledim, Sen Anlat Karadeniz, Yürek Çıkmazı gibi yapımlarla tanınan İrem Helvacıoğlu, 28 Ekim'de Ural Kaspar ile dünyaevine girdi.
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Mutlu beraberlikleri süren ünlü çiftten geçtiğimiz haftalarda müjdeli haber geldi.
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35 yaşındaki İrem Helvacıoğlu'nun bebek beklediği ortaya çıktı. İlk kez anne olmaya hazırlanan ünlü oyuncu, bebeğinin cinsiyetini açıkladı.
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Önce bebeğinin cinsiyetini takipçilerine soran Helvacıoğlu, ardından bebeğin cinsiyetini açıkladı. Ünlü isim, askıya pembe bebek elbisesi astı ve kızı olacağını duyurdu.
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Öte yandan geçtiğimiz hafta da Ural Kaspar, eşinin karnına dokunduğu anı takipçileriyle paylaşmıştı. Bu kareye "Bebek göründü" yorumları yapılmıştı.
7 Mayıs 2025