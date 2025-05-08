Günde 2 Fincan Kahve Bu Hastalığın Riskini Azaltıyormuş
Kahve severek tüketilen içeceklerden biri ve sağlığa olan pek çok faydasıyla da dikkat çekiyor.
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Yapılan yeni bir araştırma, günlük kahve alışkanlığının yalnızca zindelik sağlamakla kalmayıp metabolik sağlığa da katkı sağlayabileceğini ortaya koydu.
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Nutrients dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, özellikle siyah kahve tüketimi, kadınlarda insülin duyarlılığını artırarak insülin direncini azaltabiliyor. Kore Ulusal Sağlık ve Beslenme İnceleme Anketi (2019-2021) verilerinin analiz edildiği araştırmada, 7.000?den fazla Koreli yetişkinin kahve tüketim alışkanlıkları ile glikoz metabolizması belirteçleri arasındaki ilişki incelendi.
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Araştırma sonuçları, günde iki veya daha fazla fincan sade kahve tüketen kadınların, kahve içmeyen ya da katkı maddeli kahve tüketenlere kıyasla daha iyi insülin duyarlılığına sahip olduğunu ortaya koydu. Uzmanlar, bu durumun kahvede doğal olarak bulunan polifenollerle, özellikle de klorojenik asit adlı bileşikle ilişkili olabileceğini belirtiyor. Bu bileşiklerin vücuttaki iltihapla mücadele ettiği ve kan şekeri kontrolüne yardımcı olduğu biliniyor.
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İnsülin duyarlılığı, vücudun insüline ne kadar etkili yanıt verdiğini gösteren bir ölçüt olarak biliniyor. Yüksek insülin duyarlılığı, kan şekerinin daha kolay kontrol altına alınmasını sağlarken; düşük duyarlılık yani insülin direnci, tip 2 diyabet başta olmak üzere çeşitli metabolik rahatsızlıklara zemin hazırlayabiliyor.
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Araştırmacılar, kahvenin bu olumlu etkilerinden faydalanmak isteyen bireyleri sade kahve tercih etmeleri konusunda uyarıyor. Şekerli şuruplar veya kremalarla tatlandırılmış kahveler, elde edilecek faydaları azaltabilirken, fazla kafein tüketiminin de uyku bozuklukları ve sinirlilik gibi yan etkilere yol açabileceği belirtiliyor.
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Kısacası, sabah kahveniz yalnızca güne başlamanıza yardımcı olmakla kalmıyor; aynı zamanda sağlığınız için de küçük ama önemli bir adım olabilir, tabii ölçülü ve sade tüketildiği sürece.