Günde 2 Fincan Kahve Bu Hastalığın Riskini Azaltıyormuş

ABD-Çin Görüşmeleriyle Bitcoin Rekor Kırdı
ABD-Çin Görüşmeleriyle Bitcoin Rekor Kırdı
Mülakata Alınacak Öğretmen Adaylarının Sonuç Bilgileri ve Taban Puanlar Açıklandı
Mülakata Alınacak Öğretmen Adaylarının Sonuç Bilgileri ve Taban Puanlar Açıklandı
MHP'den Sokak Röportajlarına Dair Yasa Teklifi
MHP'den Sokak Röportajlarına Dair Yasa Teklifi
İstanbul'da Kentsel Dönüşüm Komisyonu Kurulacak
İstanbul'da Kentsel Dönüşüm Komisyonu Kurulacak
Rekabet Kurulu'ndan 41 Süt Şirketi Hakkında Soruşturma
Rekabet Kurulu'ndan 41 Süt Şirketi Hakkında Soruşturma
Hafta Sonu Hava Durumu: Sıcaklıklar Düşüyor, Yağış Geliyor!
Hafta Sonu Hava Durumu: Sıcaklıklar Düşüyor, Yağış Geliyor!
Bakan Tunç: Yargı Sistemi Töhmet Altında Bırakılıyor
Bakan Tunç: Yargı Sistemi Töhmet Altında Bırakılıyor
Okul Bahçesinde Silahlı Saldırı: Öğretmen Hayatını Kaybetti
Okul Bahçesinde Silahlı Saldırı: Öğretmen Hayatını Kaybetti
Konak Belediyesi Grevi: İzmir'de Çöp Dağları Oluştu
Konak Belediyesi Grevi: İzmir'de Çöp Dağları Oluştu
Erdoğan: Evliliğin kolaylaştırılması, teşvik edilmesi lazım
Erdoğan: Evliliğin kolaylaştırılması, teşvik edilmesi lazım
Büyükçekmece Belediyesine yolsuzluk soruşturması
Büyükçekmece Belediyesine yolsuzluk soruşturması
Bakan Tekin: Okullarda Uygulamalı Eğitim Ön Planda
Bakan Tekin: Okullarda Uygulamalı Eğitim Ön Planda
Sırrı Süreyya Önder'in Aracına Suikast Düzeneği İddiası
Sırrı Süreyya Önder'in Aracına Suikast Düzeneği İddiası
İstanbul'da 1 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi
İstanbul'da 1 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi
Alışveriş Merkezi İbaresi Kullanımında Yeni Düzenleme
Alışveriş Merkezi İbaresi Kullanımında Yeni Düzenleme
Bakan Işıkhan: İŞKUR ile 437 Bin Kişiye Yeni İş Fırsatı
Bakan Işıkhan: İŞKUR ile 437 Bin Kişiye Yeni İş Fırsatı
Kırklareli'nde Gölete Atık Bırakan İşletmeye 668 Bin TL Ceza
Kırklareli'nde Gölete Atık Bırakan İşletmeye 668 Bin TL Ceza
2 ay sonra zorunlu olacak, marketlerde yeni dönem başlıyor
2 ay sonra zorunlu olacak, marketlerde yeni dönem başlıyor
Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 2 suçluyu daha ülkemize getirdik
Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 2 suçluyu daha ülkemize getirdik
8 Mayıs 2025 Türkiye Hava Durumu: 12 İl İçin Sağanak Uyarısı
8 Mayıs 2025 Türkiye Hava Durumu: 12 İl İçin Sağanak Uyarısı
2024 Yılında TCMB'nin 261 Milyar TL Faiz Kaynaklı Zararı Açıklandı
2024 Yılında TCMB'nin 261 Milyar TL Faiz Kaynaklı Zararı Açıklandı
Ten Tene Temas Projesi 8 İlde Hayata Geçirildi
Ten Tene Temas Projesi 8 İlde Hayata Geçirildi
İŞKUR Gençlik Programı: 437 Bin Başvuru, 1.083 TL Günlük Ücret
İŞKUR Gençlik Programı: 437 Bin Başvuru, 1.083 TL Günlük Ücret
Türkiye yeniden devreye giriyor! Küresel barış için Ankara'ya çağrı
Türkiye yeniden devreye giriyor! Küresel barış için Ankara'ya çağrı
Bakan Yumaklı'dan 'Yeşil Vatanımızı Hep Birlikte Koruyalım' Çağrısı
Bakan Yumaklı'dan 'Yeşil Vatanımızı Hep Birlikte Koruyalım' Çağrısı
375 Sayılı KHK'da Değişiklik İçeren Teklif Genel Kurul'da
375 Sayılı KHK'da Değişiklik İçeren Teklif Genel Kurul'da
Erdoğan: Muhalefetin Gözüne Bant Çekilmiş
Erdoğan: Muhalefetin Gözüne Bant Çekilmiş
Schengen Vizesi İçin AB'den Türk Vatandaşlarına 6 Kriter Uyarısı
Schengen Vizesi İçin AB'den Türk Vatandaşlarına 6 Kriter Uyarısı
2024'te 6 Bin 352 Kişi Kazalarda Hayatını Kaybetti
2024'te 6 Bin 352 Kişi Kazalarda Hayatını Kaybetti
Sobacı'dan Aybüke Pusat'ın diziden çıkarılmasına dair açıklama
Sobacı'dan Aybüke Pusat'ın diziden çıkarılmasına dair açıklama

Günde 2 Fincan Kahve Bu Hastalığın Riskini Azaltıyormuş

Kahve severek tüketilen içeceklerden biri ve sağlığa olan pek çok faydasıyla da dikkat çekiyor.

  1. Yapılan yeni bir araştırma, günlük kahve alışkanlığının yalnızca zindelik sağlamakla kalmayıp metabolik sağlığa da katkı sağlayabileceğini ortaya koydu.

    Yapılan yeni bir araştırma, günlük kahve alışkanlığının yalnızca zindelik sağlamakla kalmayıp metabolik sağlığa da katkı sağlayabileceğini ortaya koydu.

  2. Nutrients dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, özellikle siyah kahve tüketimi, kadınlarda insülin duyarlılığını artırarak insülin direncini azaltabiliyor. Kore Ulusal Sağlık ve Beslenme İnceleme Anketi (2019-2021) verilerinin analiz edildiği araştırmada, 7.000?den fazla Koreli yetişkinin kahve tüketim alışkanlıkları ile glikoz metabolizması belirteçleri arasındaki ilişki incelendi.

    Nutrients dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, özellikle siyah kahve tüketimi, kadınlarda insülin duyarlılığını artırarak insülin direncini azaltabiliyor. Kore Ulusal Sağlık ve Beslenme İnceleme Anketi (2019-2021) verilerinin analiz edildiği araştırmada, 7.000?den fazla Koreli yetişkinin kahve tüketim alışkanlıkları ile glikoz metabolizması belirteçleri arasındaki ilişki incelendi.

  3. Araştırma sonuçları, günde iki veya daha fazla fincan sade kahve tüketen kadınların, kahve içmeyen ya da katkı maddeli kahve tüketenlere kıyasla daha iyi insülin duyarlılığına sahip olduğunu ortaya koydu. Uzmanlar, bu durumun kahvede doğal olarak bulunan polifenollerle, özellikle de klorojenik asit adlı bileşikle ilişkili olabileceğini belirtiyor. Bu bileşiklerin vücuttaki iltihapla mücadele ettiği ve kan şekeri kontrolüne yardımcı olduğu biliniyor.

    Araştırma sonuçları, günde iki veya daha fazla fincan sade kahve tüketen kadınların, kahve içmeyen ya da katkı maddeli kahve tüketenlere kıyasla daha iyi insülin duyarlılığına sahip olduğunu ortaya koydu. Uzmanlar, bu durumun kahvede doğal olarak bulunan polifenollerle, özellikle de klorojenik asit adlı bileşikle ilişkili olabileceğini belirtiyor. Bu bileşiklerin vücuttaki iltihapla mücadele ettiği ve kan şekeri kontrolüne yardımcı olduğu biliniyor.

  4. İnsülin duyarlılığı, vücudun insüline ne kadar etkili yanıt verdiğini gösteren bir ölçüt olarak biliniyor. Yüksek insülin duyarlılığı, kan şekerinin daha kolay kontrol altına alınmasını sağlarken; düşük duyarlılık yani insülin direnci, tip 2 diyabet başta olmak üzere çeşitli metabolik rahatsızlıklara zemin hazırlayabiliyor.

    İnsülin duyarlılığı, vücudun insüline ne kadar etkili yanıt verdiğini gösteren bir ölçüt olarak biliniyor. Yüksek insülin duyarlılığı, kan şekerinin daha kolay kontrol altına alınmasını sağlarken; düşük duyarlılık yani insülin direnci, tip 2 diyabet başta olmak üzere çeşitli metabolik rahatsızlıklara zemin hazırlayabiliyor.

  5. Araştırmacılar, kahvenin bu olumlu etkilerinden faydalanmak isteyen bireyleri sade kahve tercih etmeleri konusunda uyarıyor. Şekerli şuruplar veya kremalarla tatlandırılmış kahveler, elde edilecek faydaları azaltabilirken, fazla kafein tüketiminin de uyku bozuklukları ve sinirlilik gibi yan etkilere yol açabileceği belirtiliyor.

    Araştırmacılar, kahvenin bu olumlu etkilerinden faydalanmak isteyen bireyleri sade kahve tercih etmeleri konusunda uyarıyor. Şekerli şuruplar veya kremalarla tatlandırılmış kahveler, elde edilecek faydaları azaltabilirken, fazla kafein tüketiminin de uyku bozuklukları ve sinirlilik gibi yan etkilere yol açabileceği belirtiliyor.

  6. Kısacası, sabah kahveniz yalnızca güne başlamanıza yardımcı olmakla kalmıyor; aynı zamanda sağlığınız için de küçük ama önemli bir adım olabilir, tabii ölçülü ve sade tüketildiği sürece.

    Kısacası, sabah kahveniz yalnızca güne başlamanıza yardımcı olmakla kalmıyor; aynı zamanda sağlığınız için de küçük ama önemli bir adım olabilir, tabii ölçülü ve sade tüketildiği sürece.

8 Mayıs 2025