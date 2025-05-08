Günde 2 Fincan Kahve Bu Hastalığın Riskini Azaltıyormuş

Araştırma sonuçları, günde iki veya daha fazla fincan sade kahve tüketen kadınların, kahve içmeyen ya da katkı maddeli kahve tüketenlere kıyasla daha iyi insülin duyarlılığına sahip olduğunu ortaya koydu. Uzmanlar, bu durumun kahvede doğal olarak bulunan polifenollerle, özellikle de klorojenik asit adlı bileşikle ilişkili olabileceğini belirtiyor. Bu bileşiklerin vücuttaki iltihapla mücadele ettiği ve kan şekeri kontrolüne yardımcı olduğu biliniyor.