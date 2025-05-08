5 Bin Kraliçe Karıncayla Yakalanan 4 Gence "Biyolojik Korsanlık" Cezası
5 bin kraliçe arı ile yakalanan iki genç ve 140 şırınganın içinde çok sayıda karıncayla yakalanan başka iki genç 7 bin 740 bin dolar para cezasına çarptırıldı.
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Doğu Afrika ülkesi Kenya?da aralarında iki Belçikalının da olduğu dört genç, aralarında binlerce canlı kraliçe karıncanın da olduğu karıncaları ülkeden kaçırmaya çalıştıkları gerekçesiyle 7 bin doları aşkın fazla para cezasına çarptırıldı.
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Olay, Kenya Yaban Hayatı Servisi?nin (KWS) dört sanığı ?biyolojik korsanlık? ile suçlamasının ardından gündem olmuştu. 18 yaşındaki Belçikalı gençler David Lornoy ve Seppe Lodewijckx, Vietnamlı Duh Hung Nguyen ve Kenyalı Dennis Nganga, karıncaları bulundurduklarını kabul etti ancak karıncaların kaçakçılığını yaptıkları iddiasını reddetti.
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2 BİN 444 TÜPTE 5 BİNİ AŞKIN KRALİÇE KARINCA Lornoy ve Lodewijckx, başkent Nairobi?ye yaklaşık 160 kilometre mesafede yer alan Nakuru bölgesinde 2 bin 244 tüpün içinde 5 bin kraliçe karınca ile yakalanmıştı. AFP haber ajansının gördüğünü aktardığı belgeye göre, diğer iki sanık da 140 şırınganın içinde karıncalarla yakalanmıştı. İki dava birbirinden ayrı olsa da dört sanık birlikte yargılandı.
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BİR KRALİÇE KARINCANIN DEĞERİ EN AZ 99 DOLAR Mahkeme kararına göre, Lornoy, Belçika?daki evinde de ?koloniler? olan bir ?karınca meraklısıydı ve ?Karıncalar ve Karınca Bakmak? isimli Facebook grubunun da üyesiydi. Lornoy, karıncaları taşımanın yasa dışı olduğunu bilmediğini söyledi. Polis, Belçikalı gençlerde bulunan karıncaların değerinin 7 bin 740 dolar olduğunu belirtti. Kaçırılmaya çalışılan karıncaların arasında türüne nadir rastlanan ?Messor cephalotes? türü de bulunuyordu. Bu türün tek bir kraliçe karıncasının değerinin en az 99 dolar olduğu belirtildi.
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PARA CEZASINI ÖDEYEMEZLERSE HAPSE ATILACAKLAR Kenya?da izinsiz bir şekilde herhangi bir yaban hayatı numunesini ya da benzer bir canlı ya da nesneyi bulundurmak suç. Bu suçun şüphelileri mahkum edilmeleri halinde 10 bin dolara kadar para cezası ya da en az 5 yıl hapis cezası alabiliyor. Mahkeme, dört sanığın 7 bin 740 dolar para cezası ödemesine, para cezasını ödeyememeleri halinde ise 1 yıl hapis cezası almalarına hükmetti.
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"BU SENARYO DAHA ÖNCE DE SAHNELENDİ" Mahkeme, Belçikalı gençler Lornoy ve Seppe?nin ?tipik kaçak avcılar? gibi görünmediğini ve kanun hakkında bilgi sahibi olmadıklarını belirtti. Öte yandan, mahkemenin kararında Afrika?nın sömürgecilik geçmişine atıfta bulunularak bu senaryonun ?yüzyıllar önce de sahnelendiğine, Afrika?nın kaynaklarının Batı tarafından, şimdi de Doğu tarafından yağmalandığına? dikkat çekti. Mahkemenin kararında, sanıkların ?karıncaları nadir böcek türlerine olan talebin yüksek olduğu Avrupa ve Asya?daki yüksek değerli egzotik ev hayvanı pazarlarına kaçırmak istediğine? dikkat çekildi.