5 Bin Kraliçe Karıncayla Yakalanan 4 Gence "Biyolojik Korsanlık" Cezası

PARA CEZASINI ÖDEYEMEZLERSE HAPSE ATILACAKLAR Kenya?da izinsiz bir şekilde herhangi bir yaban hayatı numunesini ya da benzer bir canlı ya da nesneyi bulundurmak suç. Bu suçun şüphelileri mahkum edilmeleri halinde 10 bin dolara kadar para cezası ya da en az 5 yıl hapis cezası alabiliyor. Mahkeme, dört sanığın 7 bin 740 dolar para cezası ödemesine, para cezasını ödeyememeleri halinde ise 1 yıl hapis cezası almalarına hükmetti.