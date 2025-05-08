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Oyuncu Hande Soral'dan Mutlu Aile Pozları

Kendisi gibi oyuncu İsmail Demirci ile mutlu bir evliliği olan Hande Soral, eşi ve oğlu Ali ile tatil fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

  1. 2015 yılında aşk yaşamaya başlayan ve 2017'de nikah masasına oturan Hande Soral ile İsmail Demirci, geçtiğimiz yıl oğulları Ali'yi kucaklarına almıştı.

    2015 yılında aşk yaşamaya başlayan ve 2017'de nikah masasına oturan Hande Soral ile İsmail Demirci, geçtiğimiz yıl oğulları Ali'yi kucaklarına almıştı.

  2. TATİLE GİTTİLER Mutlu beraberlikleri devam eden ünlü çiftten Hande Soral, oyuncu eşi İsmail Demirci ve oğlu Ali ile tatile çıktı.

    TATİLE GİTTİLER Mutlu beraberlikleri devam eden ünlü çiftten Hande Soral, oyuncu eşi İsmail Demirci ve oğlu Ali ile tatile çıktı.

  3. Ünlü oyuncu, kardeşi Bedirhan Soral'ın kendilerine eşlik ettiği tatil karelerini takipçileriyle paylaştı.

    Ünlü oyuncu, kardeşi Bedirhan Soral'ın kendilerine eşlik ettiği tatil karelerini takipçileriyle paylaştı.

  4. Şimdilerde Kral Kaybederse'de Fikret karakterine hayat veren İsmail Demirci de mutlu aile fotoğraflarından birini kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

    Şimdilerde Kral Kaybederse'de Fikret karakterine hayat veren İsmail Demirci de mutlu aile fotoğraflarından birini kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

  5. Gassal adlı internet dizisinin ikinci sezonunda rol alan Hande Soral'ın paylaştığı karelere binlerce beğeni ve yorum geldi.

    Gassal adlı internet dizisinin ikinci sezonunda rol alan Hande Soral'ın paylaştığı karelere binlerce beğeni ve yorum geldi.

8 Mayıs 2025