Oyuncu Hande Soral'dan Mutlu Aile Pozları
Kendisi gibi oyuncu İsmail Demirci ile mutlu bir evliliği olan Hande Soral, eşi ve oğlu Ali ile tatil fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.
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2015 yılında aşk yaşamaya başlayan ve 2017'de nikah masasına oturan Hande Soral ile İsmail Demirci, geçtiğimiz yıl oğulları Ali'yi kucaklarına almıştı.
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TATİLE GİTTİLER Mutlu beraberlikleri devam eden ünlü çiftten Hande Soral, oyuncu eşi İsmail Demirci ve oğlu Ali ile tatile çıktı.
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Ünlü oyuncu, kardeşi Bedirhan Soral'ın kendilerine eşlik ettiği tatil karelerini takipçileriyle paylaştı.
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Şimdilerde Kral Kaybederse'de Fikret karakterine hayat veren İsmail Demirci de mutlu aile fotoğraflarından birini kendi sosyal medya hesabından paylaştı.
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Gassal adlı internet dizisinin ikinci sezonunda rol alan Hande Soral'ın paylaştığı karelere binlerce beğeni ve yorum geldi.
8 Mayıs 2025