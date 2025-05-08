Oyuncu Hande Soral'dan Mutlu Aile Pozları

Şimdilerde Kral Kaybederse'de Fikret karakterine hayat veren İsmail Demirci de mutlu aile fotoğraflarından birini kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

Ünlü oyuncu, kardeşi Bedirhan Soral'ın kendilerine eşlik ettiği tatil karelerini takipçileriyle paylaştı.

TATİLE GİTTİLER Mutlu beraberlikleri devam eden ünlü çiftten Hande Soral, oyuncu eşi İsmail Demirci ve oğlu Ali ile tatile çıktı.

2015 yılında aşk yaşamaya başlayan ve 2017'de nikah masasına oturan Hande Soral ile İsmail Demirci, geçtiğimiz yıl oğulları Ali'yi kucaklarına almıştı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net