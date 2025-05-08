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En Ucuz Otomatik Vitesli Otomobiller Belli Oldu...

510 bin liradan başlıyor

  1. Türkiye'de otomatik vites araçların rahatlığı satışlarda da ön plana çıkmaya başladı. Geçmişte ortaya çıkan otomatik viteslerdeki sorunlar da büyük ölçüde giderildi ve sorunsuz kullanımlarıyla dikkat çekiyorlar. YOĞUN TRAFİKTE BÜYÜK YARDIMCI Uzun yolda otomatik vites pek işe yaramasa da şehir içi yoğun trafikte kullanıcısı için büyük konfor sunuyor. Sol ayağı sürekli debriyaja basmaktan yorulan sürücüler yerine tek ayakla otomobili kontrol etme konforu sürücüye yardımcı oluyor.

    Türkiye'de otomatik vites araçların rahatlığı satışlarda da ön plana çıkmaya başladı. Geçmişte ortaya çıkan otomatik viteslerdeki sorunlar da büyük ölçüde giderildi ve sorunsuz kullanımlarıyla dikkat çekiyorlar. YOĞUN TRAFİKTE BÜYÜK YARDIMCI Uzun yolda otomatik vites pek işe yaramasa da şehir içi yoğun trafikte kullanıcısı için büyük konfor sunuyor. Sol ayağı sürekli debriyaja basmaktan yorulan sürücüler yerine tek ayakla otomobili kontrol etme konforu sürücüye yardımcı oluyor.

  2. MANUEL VİTESLİ ARAÇLAR YIPRATICI OLUYOR Şehir planlaması, kentleşme sorunları, meteorolojik olaylar, otopark kıtlığı gibi sayılabilecek nedenlerle trafikte ilerlemek zorlaştı. Manuel vitesli otomobillerle trafikte kalmak ise yıpratıcı olmaya başladı. Manuel araç kullanmak da ekstra zevkli olabiliyor, otomobile tam hakimiyet sağlayan manuel vitesi sevenler de bulunuyor. EN UCUZU 510 BİN 900 LİRA Otomatik vites sıfır otomobillerin en ucuzu Fiat Topolino oldu. Topolino 510 bin 900 liradan satılıyor.

    MANUEL VİTESLİ ARAÇLAR YIPRATICI OLUYOR Şehir planlaması, kentleşme sorunları, meteorolojik olaylar, otopark kıtlığı gibi sayılabilecek nedenlerle trafikte ilerlemek zorlaştı. Manuel vitesli otomobillerle trafikte kalmak ise yıpratıcı olmaya başladı. Manuel araç kullanmak da ekstra zevkli olabiliyor, otomobile tam hakimiyet sağlayan manuel vitesi sevenler de bulunuyor. EN UCUZU 510 BİN 900 LİRA Otomatik vites sıfır otomobillerin en ucuzu Fiat Topolino oldu. Topolino 510 bin 900 liradan satılıyor.

  3. YENİ NESİL OTOMATİK VİTESLER ARIZA ÇIKARMIYOR Model yılı eski otomatik vitesli araçlarda oluşan arızalarla ilgili hem usta hem parça sorunu yaşanabiliyordu. Ancak günümüzde gelişen teknolojiyle birlikte otomatik vitesli araçlar doğru kullanımla birlikte arıza yapmadan yüz binlerce kilometre kullanılabiliyor.

    YENİ NESİL OTOMATİK VİTESLER ARIZA ÇIKARMIYOR Model yılı eski otomatik vitesli araçlarda oluşan arızalarla ilgili hem usta hem parça sorunu yaşanabiliyordu. Ancak günümüzde gelişen teknolojiyle birlikte otomatik vitesli araçlar doğru kullanımla birlikte arıza yapmadan yüz binlerce kilometre kullanılabiliyor.

  4. OTOMATİK VİTESTE NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Otomatik vitesli araçlarda ani hızlanmalar, sert gaz tepkileri, vites konumunu çok hızlı değiştirme, P konumuna attıktan sonra freni bırakıp tüm yükü şanzımana bindirme, sürekli yüksek devirlerde kullanmadan dolayı balata ve yağ ısınması, şanzıman yağını hiç değiştirmeden yıllarca kullanmak gibi birçok olumsuzluk örnekleri otomatik şanzımanların baş düşmanları arasında yer alıyor.

    OTOMATİK VİTESTE NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Otomatik vitesli araçlarda ani hızlanmalar, sert gaz tepkileri, vites konumunu çok hızlı değiştirme, P konumuna attıktan sonra freni bırakıp tüm yükü şanzımana bindirme, sürekli yüksek devirlerde kullanmadan dolayı balata ve yağ ısınması, şanzıman yağını hiç değiştirmeden yıllarca kullanmak gibi birçok olumsuzluk örnekleri otomatik şanzımanların baş düşmanları arasında yer alıyor.

  5. ANİ HIZLANMALARDAN KAÇININ Manuel de olsa, otomatik de olsa araçlarda gaza sonuna kadar basarak ani hızlanmalar yapmak motor, şanzıman, aks ve ön takım parçaları üzerinde olumsuz etkiler oluşturuyor. Ani ivmenin etkisiyle ön düzen parçaları gerilirken, motor da zorlanıyor, bunun akabinde şanzıman da ortaya çıkan gücü tekerlere iletmek için aks üzerinde gerilim yaratıyor ve buna yetişemeyen aks ilerleyen zamanda yıpranıp kırılıyor ya da kesiliyor. Bunun yanında manuel de olsa otomatik de olsa (CVT hariç) debriyaj balatası, bilyası ve baskısı bulunuyor ve aşırı ısınmadan dolayı erken yıpranıp büyük masraflara neden olabiliyor.

    ANİ HIZLANMALARDAN KAÇININ Manuel de olsa, otomatik de olsa araçlarda gaza sonuna kadar basarak ani hızlanmalar yapmak motor, şanzıman, aks ve ön takım parçaları üzerinde olumsuz etkiler oluşturuyor. Ani ivmenin etkisiyle ön düzen parçaları gerilirken, motor da zorlanıyor, bunun akabinde şanzıman da ortaya çıkan gücü tekerlere iletmek için aks üzerinde gerilim yaratıyor ve buna yetişemeyen aks ilerleyen zamanda yıpranıp kırılıyor ya da kesiliyor. Bunun yanında manuel de olsa otomatik de olsa (CVT hariç) debriyaj balatası, bilyası ve baskısı bulunuyor ve aşırı ısınmadan dolayı erken yıpranıp büyük masraflara neden olabiliyor.

  6. SERT GAZ TEPKİLERİ OLUŞTURMAYIN Gaza ani basarak hızlanma yapmayın, gaz pedalına daha yumuşak dokunarak kullanmak hem parçaların ömrünü hem de yakıt tasarrufunu maksimize eder. Topuğunuzu paspasa sabitleyip gaz pedalına daha yumuşak basabilirsiniz ve böylece motor, şanzıman, ön takım gibi parçaların yıpranmasının önüne geçersiniz. VİTES KOLUNU HIZLI DEĞİŞTİRMEYİN Otomatik vitesli araçlarda P park konumu, R geri vites, N boş vites, D ise ileriyi ifade ediyor. L, L1 gibi terimler ise daha düşük hızlarda aracın ağır hareket etmesini sağlıyor. L, L1 gibi vitesleri dik yokuş çıkışlarında kullanabilirsiniz. Bazı araçlarda da D yani ileriye gitme vitesi terimi A olarak da görülebiliyor. Vites kolunu hızlı hareket ettirdiğinizde şanzımanın içindeki vites değiştirici motor da hızlı hareket edecek ve mekanik parçaların hızlı yıpranmasına neden olacaktır. En iyi vites değiştirme şekli sakin ve N yani boş vitesi göstererek yapmaktan geçiyor. Başka bir deyişle, R vitesinden D vitesine atarken arada N boş vitesi vardır. R?den N?ye geçip, sonrasında D?ye takmanızda fayda var. Çoğu kullanıcı R?den D?ye hızlıca vitesi çekiyor ve şanzıman N?yi görmeden içeride mekanik sorunlar yaratacak şekilde D?ye geçmiş oluyor.

    SERT GAZ TEPKİLERİ OLUŞTURMAYIN Gaza ani basarak hızlanma yapmayın, gaz pedalına daha yumuşak dokunarak kullanmak hem parçaların ömrünü hem de yakıt tasarrufunu maksimize eder. Topuğunuzu paspasa sabitleyip gaz pedalına daha yumuşak basabilirsiniz ve böylece motor, şanzıman, ön takım gibi parçaların yıpranmasının önüne geçersiniz. VİTES KOLUNU HIZLI DEĞİŞTİRMEYİN Otomatik vitesli araçlarda P park konumu, R geri vites, N boş vites, D ise ileriyi ifade ediyor. L, L1 gibi terimler ise daha düşük hızlarda aracın ağır hareket etmesini sağlıyor. L, L1 gibi vitesleri dik yokuş çıkışlarında kullanabilirsiniz. Bazı araçlarda da D yani ileriye gitme vitesi terimi A olarak da görülebiliyor. Vites kolunu hızlı hareket ettirdiğinizde şanzımanın içindeki vites değiştirici motor da hızlı hareket edecek ve mekanik parçaların hızlı yıpranmasına neden olacaktır. En iyi vites değiştirme şekli sakin ve N yani boş vitesi göstererek yapmaktan geçiyor. Başka bir deyişle, R vitesinden D vitesine atarken arada N boş vitesi vardır. R?den N?ye geçip, sonrasında D?ye takmanızda fayda var. Çoğu kullanıcı R?den D?ye hızlıca vitesi çekiyor ve şanzıman N?yi görmeden içeride mekanik sorunlar yaratacak şekilde D?ye geçmiş oluyor.

  7. PARK KONUMUNA ALIRKEN DİKKAT EDİN Vitesi P yani park konumuna almak için bazı detaylar büyük arızaların önüne geçebilir. Öncelikle araç çalışır vaziyetteyken N konumuna alınır ve bu esnada fren pedalına basılır, el freni çekilir, ayak frenden çekilir ve araç boş viteste el freniyle durur. Sonrasında eğer otomobil izin veriyorsa kontak kapatılır ve vites P konumuna getirilir. Bazı araçlarda kontak kapatmaya izin vermiyorsa yukarıdaki adımlar uygulanıp P konumuna alınır. Bunu yapmaktaki amaç ise aracı park konumuna aldığınızda şanzımanın üzerinde herhangi bir yük kalmıyor. Aksi halde, P konumuna alıp ayağınızı da frenden çekerseniz sonrasında el frenini kaldırırsanız tüm yük şanzıman dişlisine binmiş oluyor ve aracın tüm yükünü sadece bir dişli üstleniyor. Zaten böyle durumlarla aracı çalıştırıp ileri konumuna almak istediğinizde şanzıman kolunun sert bir şekilde sırasıyla R?ye geçtiğine şahit olacaksınız ve vites geçişi esnasında ses duyacaksınızdır. ŞANZIMAN YAĞI ÖMÜRLÜK DEĞİLDİR, DEĞİŞTİRİLİR Manuel de olsa otomatik de olsa şanzıman yağları bazı ustaların dediği gibi ömürlük değildir. Sonuçta şanzımanın içinde onlarca dişli var ve şanzıman yağı da bu dişlilerin sağlıklı çalışması için görev yapıyor. Şanzıman yağı otomobil üreticisinin belirttiği aralıklarda uygun yağ ile değiştirilmeli. Aksi halde küçük masraflardan kaçarken çok büyük masraflarla karşılaşabilirsiniz.

    PARK KONUMUNA ALIRKEN DİKKAT EDİN Vitesi P yani park konumuna almak için bazı detaylar büyük arızaların önüne geçebilir. Öncelikle araç çalışır vaziyetteyken N konumuna alınır ve bu esnada fren pedalına basılır, el freni çekilir, ayak frenden çekilir ve araç boş viteste el freniyle durur. Sonrasında eğer otomobil izin veriyorsa kontak kapatılır ve vites P konumuna getirilir. Bazı araçlarda kontak kapatmaya izin vermiyorsa yukarıdaki adımlar uygulanıp P konumuna alınır. Bunu yapmaktaki amaç ise aracı park konumuna aldığınızda şanzımanın üzerinde herhangi bir yük kalmıyor. Aksi halde, P konumuna alıp ayağınızı da frenden çekerseniz sonrasında el frenini kaldırırsanız tüm yük şanzıman dişlisine binmiş oluyor ve aracın tüm yükünü sadece bir dişli üstleniyor. Zaten böyle durumlarla aracı çalıştırıp ileri konumuna almak istediğinizde şanzıman kolunun sert bir şekilde sırasıyla R?ye geçtiğine şahit olacaksınız ve vites geçişi esnasında ses duyacaksınızdır. ŞANZIMAN YAĞI ÖMÜRLÜK DEĞİLDİR, DEĞİŞTİRİLİR Manuel de olsa otomatik de olsa şanzıman yağları bazı ustaların dediği gibi ömürlük değildir. Sonuçta şanzımanın içinde onlarca dişli var ve şanzıman yağı da bu dişlilerin sağlıklı çalışması için görev yapıyor. Şanzıman yağı otomobil üreticisinin belirttiği aralıklarda uygun yağ ile değiştirilmeli. Aksi halde küçük masraflardan kaçarken çok büyük masraflarla karşılaşabilirsiniz.

8 Mayıs 2025