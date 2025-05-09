Kalbe Sessizce Zarar Veren Alışkanlıklar

5- UYKUSUZLUK Kaç kere en sevdiğiniz diziyi izleyerek veya bir proje üzerinde çalışarak geç saatlere kadar uyanık kaldınız? Hepimiz bunu yaşadık. Ancak yeterince uyumamak kalbiniz için ciddi sonuçlar doğurabilir. Çalışmalar , yetersiz uykunun kan basıncını artırabileceğini, kolesterol seviyelerini yükseltebileceğini ve iltihaplanmayı teşvik edebileceğini gösteriyor; bunların hepsi kalp hastalığına katkıda bulunabilir. Ayrıca, yeterince uyuyamıyorsanız, vücudunuz kan şekerini düzenlemekte zorlanır ve bu da kalp sağlığı için bir başka kırmızı bayrak olan insülin direncine yol açar. Yeterince uyumuyorsanız, gün içinde halsiz hissedebilir, daha kolay sinirlenebilir veya odaklanmakta sorun yaşayabilirsiniz. Bunlar sadece yorgun olduğunuzun belirtileri değildir; kalbinizin ve vücudunuzun bedelini ödediğinin işaretleridir. Her gece 7-9 saat kaliteli uykuyu hedefleyin. Rahatlamanıza yardımcı olacak rahatlatıcı bir uyku öncesi rutini oluşturun; belki iyi bir kitap, biraz hafif esneme veya hatta sıcak bir banyo. Tutarlı bir uyku programına uymaya çalışın (vücudunuz bu rutini sevecektir) ve en iyi şekilde dinlenmek için yatmadan en az 30 dakika önce ekranlardan uzak durun.