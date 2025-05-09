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Yarım Asırlık Uzay Çöpü Yeryüzüne İniyor

Kosmos 482 nedir, nereye düşecek?

  1. Yaklaşık 50 yıl önce Venüs'e gönderilmek üzere fırlatılan Sovyetler Birliği?ne ait bir uzay aracı parçasının, bu hafta içinde Dünya'ya düşmesi bekleniyor. Uzmanlar, bu düşüşün Mayıs ayının ortalarında gerçekleşeceğini tahmin ediyor. Kosmos 482 olarak bilinen bu eski uzay aracıyla ilgili belirsizlikler sürerken, hangi bölümünün atmosfere gireceği kesinleşmiş değil.Ancak araştırmacılar, bu parçanın Venüs'e iniş için özel olarak tasarlanmış "iniş kapsülü" olduğunu düşünüyor. Venüs atmosferi, Dünya'nınkinden 90 kat daha yoğun ve aşırı sıcaklık ve basınca sahip. Bu nedenle kapsül, Dünya atmosferine de dayanarak yere ulaşabilir. Bu durum, yerdeki insanlar için düşük de olsa bir risk oluşturuyor.

    Yaklaşık 50 yıl önce Venüs'e gönderilmek üzere fırlatılan Sovyetler Birliği?ne ait bir uzay aracı parçasının, bu hafta içinde Dünya'ya düşmesi bekleniyor. Uzmanlar, bu düşüşün Mayıs ayının ortalarında gerçekleşeceğini tahmin ediyor. Kosmos 482 olarak bilinen bu eski uzay aracıyla ilgili belirsizlikler sürerken, hangi bölümünün atmosfere gireceği kesinleşmiş değil.Ancak araştırmacılar, bu parçanın Venüs'e iniş için özel olarak tasarlanmış "iniş kapsülü" olduğunu düşünüyor. Venüs atmosferi, Dünya'nınkinden 90 kat daha yoğun ve aşırı sıcaklık ve basınca sahip. Bu nedenle kapsül, Dünya atmosferine de dayanarak yere ulaşabilir. Bu durum, yerdeki insanlar için düşük de olsa bir risk oluşturuyor.

  2. Her yıl uzay çöpleri ve meteorlar Dünya?ya yöneliyor, ancak çoğu atmosferdeki yüksek hız ve sürtünme nedeniyle parçalanarak yok oluyor. Ancak Cosmos 482?nin gerçekten Sovyet yapımı bir iniş kapsülü olduğu doğrulanırsa, sahip olduğu güçlü ısı kalkanı sayesinde atmosfere girişte parçalanmadan yeryüzüne ulaşabilir. Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi?nden astrofizikçi Dr. Jonathan McDowell, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Risk çok düşük, endişe edilecek bir durum yok. Ama kafanıza düşmesini de istemezsiniz," dedi.

    Her yıl uzay çöpleri ve meteorlar Dünya?ya yöneliyor, ancak çoğu atmosferdeki yüksek hız ve sürtünme nedeniyle parçalanarak yok oluyor. Ancak Cosmos 482?nin gerçekten Sovyet yapımı bir iniş kapsülü olduğu doğrulanırsa, sahip olduğu güçlü ısı kalkanı sayesinde atmosfere girişte parçalanmadan yeryüzüne ulaşabilir. Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi?nden astrofizikçi Dr. Jonathan McDowell, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Risk çok düşük, endişe edilecek bir durum yok. Ama kafanıza düşmesini de istemezsiniz," dedi.

  3. KOSMOS 482 NEREYE DÜŞECEK? Tam olarak nereye düşeceği bilinmiyor. Uzmanlar, 52 derece kuzey ile 52 derece güney enlemleri arasında bir yere düşmesini bekliyorlar. Bu geniş bölge; Afrika, Güney Amerika, Avustralya, ABD, Avrupa?nın güney kısımları, Asya?nın bazı bölgeleri ve elbette okyanusları kapsıyor. Ancak bilim insanlarına göre, Dünya?nın %70?i su olduğundan, okyanusa düşme ihtimali daha yüksek. Kara parçasına düşerse bile, insanlara zarar verme riski oldukça düşük.

    KOSMOS 482 NEREYE DÜŞECEK? Tam olarak nereye düşeceği bilinmiyor. Uzmanlar, 52 derece kuzey ile 52 derece güney enlemleri arasında bir yere düşmesini bekliyorlar. Bu geniş bölge; Afrika, Güney Amerika, Avustralya, ABD, Avrupa?nın güney kısımları, Asya?nın bazı bölgeleri ve elbette okyanusları kapsıyor. Ancak bilim insanlarına göre, Dünya?nın %70?i su olduğundan, okyanusa düşme ihtimali daha yüksek. Kara parçasına düşerse bile, insanlara zarar verme riski oldukça düşük.

  4. KOSMOS 482 TARİHİ Kosmos 482, 1972 yılında Sovyetler Birliği tarafından Venüs?e gönderilmek üzere fırlatılan ama yörüngede arızalanarak görevini tamamlayamayan bir uzay aracıdır. Aslında Venüs yüzeyine iniş yapacak bir kapsül olarak tasarlanmıştı. Ancak kalkış sırasında yaşanan bir arıza nedeniyle Dünya yörüngesinde mahsur kaldı. Şu anda düşmesi beklenen parça, bu aracın ağır, ısı kalkanlı iniş kapsülü. Yani atmosferde yanmadan yere ulaşabilecek dayanıklılığa sahip.

    KOSMOS 482 TARİHİ Kosmos 482, 1972 yılında Sovyetler Birliği tarafından Venüs?e gönderilmek üzere fırlatılan ama yörüngede arızalanarak görevini tamamlayamayan bir uzay aracıdır. Aslında Venüs yüzeyine iniş yapacak bir kapsül olarak tasarlanmıştı. Ancak kalkış sırasında yaşanan bir arıza nedeniyle Dünya yörüngesinde mahsur kaldı. Şu anda düşmesi beklenen parça, bu aracın ağır, ısı kalkanlı iniş kapsülü. Yani atmosferde yanmadan yere ulaşabilecek dayanıklılığa sahip.

9 Mayıs 2025