Teşkilat'tan Çıkarıldıktan Sonra İlk Kez Konuştu
Zahid Sobacı'dan Aybüke Pusat açıklaması!
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TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, Aybüke Pusat'ın Teşkilat dizisinden çıkarılmasının ardından ilk kez konuştu.
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Ünlü oyuncu Aybüke Pusat, son dönemde TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinde Neslihan adında bir devlet görevlisi rolünde oynuyordu.
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturmasından tutuklu yargılanmasının akabinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bazı yerli ve milli markaları listeleyerek boykot çağrısında bulunmuştu.
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Söz konusu boykot çağrısına katılan ünlülerden biri de Aybüke Pusat olmuştu.
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İçerisinde TRT'nin de yer aldığı boykot listesini paylaşan Pusat, bu çağrıya destek vermişti.
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TRT, İŞİNE SON VERMİŞTİ Aybüke Pusat'ın, çalıştığı kurumu boykot etmeye davet etmesi tepkiyle karşılanmıştı.
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Bu gelişme üzerine TRT yönetimi, Pusat'ın anlaşmasına son vermiş ve Teşkilat dizisinden çıkarmıştı.
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TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, katıldığı TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu'nda ilk kez Aybüke Pusat hakkında açıklama yaptı.
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Sobacı, "TRT?de kimsenin siyasi görüşüne, yaşam tarzına falan bakılmaz. Bakılsaydı zaten Aybüke baştan oynamazdı. O zaman Aybüke'nin hiç TRT'nin kapısından içeriye girmemesi gerekirdi ama ?TRT?yi boykot et? diyen kişiyi dışarı koymak TRT?nin en doğal hakkıdır" şeklinde konuştu.
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Geçtiğimiz haftalarda dizinin yapımcısı Timur Savcı da Aybüke Pusat'a seçenek sunduklarını ancak Pusat'ın uzlaşmaya yanaşmadığını dile getirmişti.