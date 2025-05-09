Teşkilat'tan Çıkarıldıktan Sonra İlk Kez Konuştu

10 Mayıs 2025 Tarihli Atama ve Görevden Alma Kararları Yayımlandı
10 Mayıs 2025 Tarihli Atama ve Görevden Alma Kararları Yayımlandı
Tüm taksilere takılacak: Taksilerde yeni dönem başlıyor!
Tüm taksilere takılacak: Taksilerde yeni dönem başlıyor!
47 ildeki FETÖ operasyonunda 77 zanlı tutuklandı
47 ildeki FETÖ operasyonunda 77 zanlı tutuklandı
Fidan'dan 'suikast' açıklaması: Arsenik ve cıva ile zehirlendim
Fidan'dan 'suikast' açıklaması: Arsenik ve cıva ile zehirlendim
Asılsız ihbarda cezalar katlandı: Yeni üst limit 15 bin TL
Asılsız ihbarda cezalar katlandı: Yeni üst limit 15 bin TL
ABD'de Tutuklu Rümeysa Öztürk İçin Tahliye Kararı
ABD'de Tutuklu Rümeysa Öztürk İçin Tahliye Kararı
Önce Kınalıada, Şimdi Bursa! Müsilaj Kabusu Yeniden Başladı
Önce Kınalıada, Şimdi Bursa! Müsilaj Kabusu Yeniden Başladı
Ramazan Tebriği Kriz Yaratmıştı! Eski CEO Köksal Beraat Etti
Ramazan Tebriği Kriz Yaratmıştı! Eski CEO Köksal Beraat Etti
Bakan Tunç: Dünyanın en şeffaf yargı teşkilatı Türkiye'de
Bakan Tunç: Dünyanın en şeffaf yargı teşkilatı Türkiye'de
Okulda İşlenen Cinayetin Nedeni Ortaya Çıktı
Okulda İşlenen Cinayetin Nedeni Ortaya Çıktı
DEM Parti'den Açıklama: Terör Örgütü PKK Kongreyi Topladı
DEM Parti'den Açıklama: Terör Örgütü PKK Kongreyi Topladı
Zanlı Yakalandı: Abdurrahman Öğretmeni İntikam İçin Öldürmüş
Zanlı Yakalandı: Abdurrahman Öğretmeni İntikam İçin Öldürmüş
Bakan Yumaklı: 2024 son 145 yılın en sıcak yılı oldu
Bakan Yumaklı: 2024 son 145 yılın en sıcak yılı oldu
Erdoğan'dan 'enflasyon' açıklaması: Son 11 aydır düşüyor
Erdoğan'dan 'enflasyon' açıklaması: Son 11 aydır düşüyor
Bolat: Ekonomi programının olumlu sonuçları devam ediyor
Bolat: Ekonomi programının olumlu sonuçları devam ediyor
Kira Kontratlarında e-Devlet Dönemi Başladı: Emlakçılara Yetki
Kira Kontratlarında e-Devlet Dönemi Başladı: Emlakçılara Yetki
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan AP Türkiye Raporu'na Tepki
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan AP Türkiye Raporu'na Tepki
Elektrik ve Doğalgaz Faturalarına Devlet Desteği Artıyor
Elektrik ve Doğalgaz Faturalarına Devlet Desteği Artıyor
Gıda Satışında Karekod Zorunluluğu Getirildi
Gıda Satışında Karekod Zorunluluğu Getirildi
Eskişehir merkezli FETÖ operasyonu: 23 gözaltı
Eskişehir merkezli FETÖ operasyonu: 23 gözaltı
'Bağış yapan, Hukuk Üstünlüğü Endeksinde üstte çıkıyor'
'Bağış yapan, Hukuk Üstünlüğü Endeksinde üstte çıkıyor'
Liselerde Zorunlu Eğitim Süresi Kısalıyor mu? Tartışılan Modeller
Liselerde Zorunlu Eğitim Süresi Kısalıyor mu? Tartışılan Modeller
İstanbul'da Huzur Uygulamasında 982 Kişi Gözaltına Alındı
İstanbul'da Huzur Uygulamasında 982 Kişi Gözaltına Alındı
AB Büyükelçisi: Vize serbestisi için siyasi değil, Hukuki adımlar atmalı
AB Büyükelçisi: Vize serbestisi için siyasi değil, Hukuki adımlar atmalı
Tefecilik yapan suç örgütüne 3 ilde operasyon: 7 tutuklama
Tefecilik yapan suç örgütüne 3 ilde operasyon: 7 tutuklama
TİGEM 2025 Sertifikalı Tohum Satışında Büyük Hedef
TİGEM 2025 Sertifikalı Tohum Satışında Büyük Hedef
Erdoğan: Terörsüz Türkiye İçin İki Hafta Kritik Süreç
Erdoğan: Terörsüz Türkiye İçin İki Hafta Kritik Süreç
Hafta Sonu Hava Durumu: Sıcaklıklar Düşüyor, Yağış Geliyor!
Hafta Sonu Hava Durumu: Sıcaklıklar Düşüyor, Yağış Geliyor!
375 Sayılı KHK'da Değişiklik İçeren Teklif Kabul Edildi
375 Sayılı KHK'da Değişiklik İçeren Teklif Kabul Edildi
Ali Yalçın: Memur emeklileri zor durumda
Ali Yalçın: Memur emeklileri zor durumda

Teşkilat'tan Çıkarıldıktan Sonra İlk Kez Konuştu

Zahid Sobacı'dan Aybüke Pusat açıklaması!

  1. TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, Aybüke Pusat'ın Teşkilat dizisinden çıkarılmasının ardından ilk kez konuştu.

    TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, Aybüke Pusat'ın Teşkilat dizisinden çıkarılmasının ardından ilk kez konuştu.

  2. Ünlü oyuncu Aybüke Pusat, son dönemde TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinde Neslihan adında bir devlet görevlisi rolünde oynuyordu.

    Ünlü oyuncu Aybüke Pusat, son dönemde TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinde Neslihan adında bir devlet görevlisi rolünde oynuyordu.

  3. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturmasından tutuklu yargılanmasının akabinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bazı yerli ve milli markaları listeleyerek boykot çağrısında bulunmuştu.

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturmasından tutuklu yargılanmasının akabinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bazı yerli ve milli markaları listeleyerek boykot çağrısında bulunmuştu.

  4. Söz konusu boykot çağrısına katılan ünlülerden biri de Aybüke Pusat olmuştu.

    Söz konusu boykot çağrısına katılan ünlülerden biri de Aybüke Pusat olmuştu.

  5. İçerisinde TRT'nin de yer aldığı boykot listesini paylaşan Pusat, bu çağrıya destek vermişti.

    İçerisinde TRT'nin de yer aldığı boykot listesini paylaşan Pusat, bu çağrıya destek vermişti.

  6. TRT, İŞİNE SON VERMİŞTİ Aybüke Pusat'ın, çalıştığı kurumu boykot etmeye davet etmesi tepkiyle karşılanmıştı.

    TRT, İŞİNE SON VERMİŞTİ Aybüke Pusat'ın, çalıştığı kurumu boykot etmeye davet etmesi tepkiyle karşılanmıştı.

  7. Bu gelişme üzerine TRT yönetimi, Pusat'ın anlaşmasına son vermiş ve Teşkilat dizisinden çıkarmıştı.

    Bu gelişme üzerine TRT yönetimi, Pusat'ın anlaşmasına son vermiş ve Teşkilat dizisinden çıkarmıştı.

  8. TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, katıldığı TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu'nda ilk kez Aybüke Pusat hakkında açıklama yaptı.

    TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, katıldığı TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu'nda ilk kez Aybüke Pusat hakkında açıklama yaptı.

  9. Sobacı, "TRT?de kimsenin siyasi görüşüne, yaşam tarzına falan bakılmaz. Bakılsaydı zaten Aybüke baştan oynamazdı. O zaman Aybüke'nin hiç TRT'nin kapısından içeriye girmemesi gerekirdi ama ?TRT?yi boykot et? diyen kişiyi dışarı koymak TRT?nin en doğal hakkıdır" şeklinde konuştu.

    Sobacı, "TRT?de kimsenin siyasi görüşüne, yaşam tarzına falan bakılmaz. Bakılsaydı zaten Aybüke baştan oynamazdı. O zaman Aybüke'nin hiç TRT'nin kapısından içeriye girmemesi gerekirdi ama ?TRT?yi boykot et? diyen kişiyi dışarı koymak TRT?nin en doğal hakkıdır" şeklinde konuştu.

  10. Geçtiğimiz haftalarda dizinin yapımcısı Timur Savcı da Aybüke Pusat'a seçenek sunduklarını ancak Pusat'ın uzlaşmaya yanaşmadığını dile getirmişti.

    Geçtiğimiz haftalarda dizinin yapımcısı Timur Savcı da Aybüke Pusat'a seçenek sunduklarını ancak Pusat'ın uzlaşmaya yanaşmadığını dile getirmişti.

9 Mayıs 2025