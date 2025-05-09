Teşkilat'tan Çıkarıldıktan Sonra İlk Kez Konuştu

Sobacı, "TRT?de kimsenin siyasi görüşüne, yaşam tarzına falan bakılmaz. Bakılsaydı zaten Aybüke baştan oynamazdı. O zaman Aybüke'nin hiç TRT'nin kapısından içeriye girmemesi gerekirdi ama ?TRT?yi boykot et? diyen kişiyi dışarı koymak TRT?nin en doğal hakkıdır" şeklinde konuştu.