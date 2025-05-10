Adile Filminde Münir Özkul'u Canlandıracak İsim Belli Oldu
Adile filminde Münir Özkul'u canlandıracak isim belli oldu
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Adile Naşit'in hayatını anlatacak "Adile" adlı filmde Adile Naşit'i Meltem Kaptan'ın canlandıracağı öğrenilmişti. Filmde Münir Özkul'u canlandıracak isim de belli oldu. Münir Özkul'u Levent Can canlandıracak. Levent Can kimdir?
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Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Adile Naşit'in hayatını anlatacak film için hazırlıklar sürüyor.
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Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini Çağan Irmak'ın üstlendiği filmde, Adile Naşit'e Berlinale Gümüş Ayı ödüllü oyuncu Meltem Kaptan hayat verecek.
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Merakla beklenen filmde usta oyuncu Münir Özkul'u canlandıracak isim belli oldu.
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Posta'da yer alan habere göre; rolü üstlenen isim Levent Can oldu. Levent Can, rolle ilgili; "Bu kadar büyük bir ustayı canlandırmak fikri açıkçası bana başta çok korkutucu gelmişti. Ama senaryoyu okuyunca ve hikâyeyi çok sevince Münir Özkul olma yolculuğum başladı. Şimdi bu deneyim bana büyük bir heyecan veriyor" ifadelerini kullandı.
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Usta sanatçının kızı Güner Özkul'la da bir araya gelen "Kızı sevgili Güner ile birkaç kez buluştuk. Bana babasıyla ilgili birçok anısını anlattı, nasıl yürürdü, ne yerdi, hangi parfümü kullanırdı, hepsini öğrendim. Ve en sonunda bana Münir Usta'nın 'İbiş' karakterini oynarken taktığı fesi emanet etti. 'Bunu film boyunca babamın desteği olarak gör' dedi. Çok duygulandım. O günden beri her provaya, her sete o fesle gidiyorum" dedi.
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Öte yandan Adile filminde Müjde Ar'a da Seda Bakan hayat verecek. Bakan, geçtiğimiz günlerde usta oyuncu ile bir araya gelmiş ve bu anları takipçileriyle paylaşmıştı.