Masterchef Eda Karabulut Son Haliyle Gündeme Geldi!
Adeta tığ gibi oldu
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MasterChef yarışmasıyla tanınan Eda karabulut adlı yarışmacı bir hayli kilo vererek bambaşka birine dönüştü. Uzun zamandır ortalarda görünmeyen yarışmacı zayıflama sırrını verdi, İşte büyük değişim yaşayan MasterChef Eda'nın son hali...
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MasterChef 2019 sezonu ve 2023 sezonuna katılan isimlerden biri olan Eda Karabulut yeni haliyle herkesin beğenisini topladı.
Sosyal medya hesabından paylaştığı kareleriyle nasıl zayıfladığı takipçileri tarafından merak edildi.
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Masterchef Eda ise bu yorumlara 'Az yedim hala az yiyorum kilo aldıran her şeyden uzaklaştım aylardır böyle. Hepinizin bildiği şeyler boşuna bu kadar soruluyor.' diyerek cevap verdi.
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TAKİPÇİLERİNDEN YORUM YAĞDI
MasterChef yarışmacısının zaÜnlü ismin fit görünümüne; 'maşallah çok güzel zayıflamışsın', 'inanamadım', 'nasıl bu kadar güzel zayıfladın şahane yakışmış', 'gençleşmiş resmen' gibi yorumlar yapıldı.
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İşte ünlü yarışmacının yeni hali...
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