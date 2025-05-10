En Hamarat Benim'in Sunucusu Kadir Ezildi İle Evlenen Gamze Türkmen Kimdir?
Gamze Türkmen, Kadir Ezildi ile dünya evine girdikten sonra gündem oldu.
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Gamze Türkmen, Kadir Ezildi ile dünya evine girdikten sonra gündem oldu. Bunun üzerine Gamze Türkmen'in hayatıyla ilgili detaylar merak edildi. İşte, Gamze Türkmen'in biyografisi...
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Gamze Türkmen, 1 Mart 1993 tarihinde Erzurum'un Yakutiye ilçesinde doğmuştur ve aslen Erzurumludur. 2025 yılı itibarıyla 32 yaşındadır. Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olan Türkmen, sanata olan ilgisiyle bilinmektedir. Ancak profesyonel kariyeri hakkında kamuoyuna açık detaylı bilgiler bulunmamaktadır.
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Gamze Türkmen, ses sanatçısı Fırat Türkmen'in ablasıdır. Fırat Türkmen, "Canlar Cananı Muhammed" ilahisiyle tanınmıştır.
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Gamze Türkmen, 5 Mayıs 2025 tarihinde televizyon programcısı Kadir Ezildi ile evlenmiştir. Kadir Ezildi, "Temizlik Avcıları" ve "En Hamarat Benim" gibi programlarla tanınmaktadır.
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