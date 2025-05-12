Popüler Takviye İçin Uyarı: Kalp Ve Böbreklerde Hasara Yol Açabilir
Bilinçsiz takviye kullanımı sağlığınız için ciddi riskle oluşturabilir.
-
Daily Mail'de yer alan habere göre; bir pratisyen hekim, D vitamini kullanmayı planlayanlara önemli uyarılarda bulundu. Dr. Asif Ahmed, aşırı dozda D vitamini almanın kalp ve böbreklerde ciddi hasara yol açabileceğini belirterek, takviye öncesinde mutlaka kan testi yapılması gerektiğini söyledi.
-
Instagram?da 95 binden fazla takipçisi bulunan Dr. Ahmed?in açıklamaları, şu ana kadar 52 binden fazla izlenen bir videoda gündeme geldi. Videoda, ?Yüksek dozlarda D vitamini alan birçok insan gördüm,? diyen Dr. Ahmed, bu durumun anormal kalp ritimleri, böbrek yetmezliği ve kemik ağrılarına neden olabileceğini vurguladı. İngiltere'de yetişkinlerin yaklaşık altıda birinin yeterli D vitamini almadığını söyleyen Ahmed, bu eksikliğin bazı bireyleri aşırı takviye kullanımına ittiğini ifade etti. "Güneş vitamini" olarak bilinen D vitamini, başta güneş ışığı olmak üzere, yağlı balıklar, kırmızı et ve yumurta sarısı gibi besinlerden alınabiliyor.
-
İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS), özellikle güneş ışığının az olduğu kış aylarında D vitamini takviyesi alınmasını öneriyor. Ancak Dr. Ahmed, bu takviyelerin yüksek dozda alınmasının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor. Dr. Ahmed?e göre, D vitamini yağda çözünen bir vitamin olduğu için vücutta birikebiliyor ve fazlası idrarla atılamıyor. ?Suda çözünen vitaminlerde genellikle fazla alım sorun yaratmaz, çünkü vücuttan kolayca atılır. Ancak yağda çözünen D vitamini fazlası vücutta birikerek toksik etkilere neden olabilir,? dedi.
-
Bu durumun hiperkalsemiye, yani kanda aşırı kalsiyum birikmesine neden olabileceğini belirten Ahmed, ?Bu da kalp ve böbrek hastalıkları riskini artırır,? şeklinde konuştu. Dr. Ahmed, internet üzerinden alınan bazı takviyelerde 10.000 uluslararası birim (IU) gibi yüksek dozlara rastlandığını ve bunun son derece tehlikeli olduğunu söyledi. NHS, yetişkinler için günde 4.000 IU'nun üzerine çıkılmamasını tavsiye ediyor. Çoğu insan için önerilen günlük doz ise sadece 400 IU, yani yaklaşık 10 mikrogram. Dr. Ahmed, bazı bireylerin daha yüksek doza ihtiyaç duyabileceğini kabul etmekle birlikte, bu kişilerin takviye dozlarını belirlemeden önce mutlaka D vitamini seviyelerini kan testiyle ölçtürmeleri gerektiğini söyledi. ?Gerekli doz, kişinin semptomlarına, etnik kökenine, cilt rengine ve kan testine bağlı olarak değişir,? dedi.
-
DOĞAL KAYNAKLAR HER ZAMAN İLK TERCİH OLMALI D vitamini seviyelerini artırmak için takviyeler yardımcı olabilse de, uzmanlar sağlıklı bir diyet ve yeterli güneş ışığına maruz kalmanın en etkili ve güvenli yöntemler olduğunu vurguluyor. Daha önce NHS cerrahı Dr. Karan Rajan da, D vitamini takviyesi alırken K2 vitamini içeren ürünlerin tercih edilmesini, bunun kalsiyumun damarlar yerine kemiklere yönlendirilmesine yardımcı olacağını belirtmişti.
-
Dr. Ahmed son olarak, ?Takviyeleri dikkatli ve sorumlu şekilde kullanmalısınız. Çok yüksek dozlar faydadan çok zarar verebilir,? diyerek vatandaşlara uyarıda bulundu.