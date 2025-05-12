Popüler Takviye İçin Uyarı: Kalp Ve Böbreklerde Hasara Yol Açabilir

Bu durumun hiperkalsemiye, yani kanda aşırı kalsiyum birikmesine neden olabileceğini belirten Ahmed, ?Bu da kalp ve böbrek hastalıkları riskini artırır,? şeklinde konuştu. Dr. Ahmed, internet üzerinden alınan bazı takviyelerde 10.000 uluslararası birim (IU) gibi yüksek dozlara rastlandığını ve bunun son derece tehlikeli olduğunu söyledi. NHS, yetişkinler için günde 4.000 IU'nun üzerine çıkılmamasını tavsiye ediyor. Çoğu insan için önerilen günlük doz ise sadece 400 IU, yani yaklaşık 10 mikrogram. Dr. Ahmed, bazı bireylerin daha yüksek doza ihtiyaç duyabileceğini kabul etmekle birlikte, bu kişilerin takviye dozlarını belirlemeden önce mutlaka D vitamini seviyelerini kan testiyle ölçtürmeleri gerektiğini söyledi. ?Gerekli doz, kişinin semptomlarına, etnik kökenine, cilt rengine ve kan testine bağlı olarak değişir,? dedi.