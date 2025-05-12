Popüler Takviye İçin Uyarı: Kalp Ve Böbreklerde Hasara Yol Açabilir

Vergi ve SGK Borcu Olan Belediyeler Dış Borç Alamayacak
Vergi ve SGK Borcu Olan Belediyeler Dış Borç Alamayacak
%0 Faizli ve Taksitli 75.000 TL Fırsatı!
%0 Faizli ve Taksitli 75.000 TL Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Bakan Şimşek: Şimdi huzur, istikrar ve refah zamanı
Bakan Şimşek: Şimdi huzur, istikrar ve refah zamanı
Özvar duyurdu: Spor dostu üniversiteler 14 Mayıs'ta açıklanacak
Özvar duyurdu: Spor dostu üniversiteler 14 Mayıs'ta açıklanacak
Erdoğan: Ocaklara ateşlerin düştüğü günler geride kaldı
Erdoğan: Ocaklara ateşlerin düştüğü günler geride kaldı
Bahçeli'den Kabine Toplantısı'na 'ay-yıldız' motifli 102 gül
Bahçeli'den Kabine Toplantısı'na 'ay-yıldız' motifli 102 gül
'Gara'da PKK ile sıcak çatışmaya girildi' iddiası yalanlandı
'Gara'da PKK ile sıcak çatışmaya girildi' iddiası yalanlandı
Bahçeli: Nihayet tomurcuklar çiçek açmıştır
Bahçeli: Nihayet tomurcuklar çiçek açmıştır
Normal doğumla ilgili mobil uygulama geliyor
Normal doğumla ilgili mobil uygulama geliyor
Erdoğan: Kimse yargı mercilerine parmak sallayamaz
Erdoğan: Kimse yargı mercilerine parmak sallayamaz
Fidan: PKK'nın Fesih Kararı Barış İçin Tarihi Bir Adım
Fidan: PKK'nın Fesih Kararı Barış İçin Tarihi Bir Adım
Apple, iPhone Fiyatlarına Zam Yapmayı Planlıyor
Apple, iPhone Fiyatlarına Zam Yapmayı Planlıyor
Amasya Tekrar Sallandı! 4.2 Büyüklüğünde Deprem
Amasya Tekrar Sallandı! 4.2 Büyüklüğünde Deprem
Adalet Bakanı Tunç: Terörle Mücadelede Yeni Dönüm Noktası
Adalet Bakanı Tunç: Terörle Mücadelede Yeni Dönüm Noktası
Bakanlık'tan 'Milleyha Kuş Cenneti' için koruma kararı
Bakanlık'tan 'Milleyha Kuş Cenneti' için koruma kararı
AK Parti'den, PKK'nın Fesih ve Silah Teslimine Yönelik Açıklama
AK Parti'den, PKK'nın Fesih ve Silah Teslimine Yönelik Açıklama
Sandalyesini çektiği Down sendromlu öğrenciyi yere düşürdü
Sandalyesini çektiği Down sendromlu öğrenciyi yere düşürdü
PKK Fesih Kararını Açıkladı
PKK Fesih Kararını Açıkladı
Ev Kadınlarına Emeklilik ve Doğum İzni Düzenlemeleri
Ev Kadınlarına Emeklilik ve Doğum İzni Düzenlemeleri
İnfaz Düzenlemesiyle 5 Yıl ve Altı Cezalara Yeni Haklar
İnfaz Düzenlemesiyle 5 Yıl ve Altı Cezalara Yeni Haklar
Türkiye'de Bu Hafta Gök Gürültülü Sağanak Yağış Bekleniyor
Türkiye'de Bu Hafta Gök Gürültülü Sağanak Yağış Bekleniyor
Nisan'da Rekor Kırdı! O Gemiyle Gelen Bütün Araçlar Satıldı
Nisan'da Rekor Kırdı! O Gemiyle Gelen Bütün Araçlar Satıldı
Genç Çifte Bakan Desteği: Önce Kız İstedi Sonra Yüzük Taktı
Genç Çifte Bakan Desteği: Önce Kız İstedi Sonra Yüzük Taktı
Ekonomi Gündemi Bu Hafta Yoğun Olacak
Ekonomi Gündemi Bu Hafta Yoğun Olacak
Barış Masası Yeniden İstanbul'da Kurulacak
Barış Masası Yeniden İstanbul'da Kurulacak
EKK: Enflasyonla mücadele kararlılıkla sürecek
EKK: Enflasyonla mücadele kararlılıkla sürecek
Düğün Salonlarında Yeni Dönem! İlk Telif Sözleşmesi İmzalandı
Düğün Salonlarında Yeni Dönem! İlk Telif Sözleşmesi İmzalandı
81 İlde Eş Zamanlı Sağlık Taraması Başladı
81 İlde Eş Zamanlı Sağlık Taraması Başladı
8. Kez Yakalandı! Ehliyetine 2060 Yılına Kadar El Kondu
8. Kez Yakalandı! Ehliyetine 2060 Yılına Kadar El Kondu
Antalya'da Tepki Çeken Darp Görüntüsü: Polisler Açığa Alındı
Antalya'da Tepki Çeken Darp Görüntüsü: Polisler Açığa Alındı

Popüler Takviye İçin Uyarı: Kalp Ve Böbreklerde Hasara Yol Açabilir

Bilinçsiz takviye kullanımı sağlığınız için ciddi riskle oluşturabilir.

  1. Daily Mail'de yer alan habere göre; bir pratisyen hekim, D vitamini kullanmayı planlayanlara önemli uyarılarda bulundu. Dr. Asif Ahmed, aşırı dozda D vitamini almanın kalp ve böbreklerde ciddi hasara yol açabileceğini belirterek, takviye öncesinde mutlaka kan testi yapılması gerektiğini söyledi.

    Daily Mail'de yer alan habere göre; bir pratisyen hekim, D vitamini kullanmayı planlayanlara önemli uyarılarda bulundu. Dr. Asif Ahmed, aşırı dozda D vitamini almanın kalp ve böbreklerde ciddi hasara yol açabileceğini belirterek, takviye öncesinde mutlaka kan testi yapılması gerektiğini söyledi.

  2. Instagram?da 95 binden fazla takipçisi bulunan Dr. Ahmed?in açıklamaları, şu ana kadar 52 binden fazla izlenen bir videoda gündeme geldi. Videoda, ?Yüksek dozlarda D vitamini alan birçok insan gördüm,? diyen Dr. Ahmed, bu durumun anormal kalp ritimleri, böbrek yetmezliği ve kemik ağrılarına neden olabileceğini vurguladı. İngiltere'de yetişkinlerin yaklaşık altıda birinin yeterli D vitamini almadığını söyleyen Ahmed, bu eksikliğin bazı bireyleri aşırı takviye kullanımına ittiğini ifade etti. "Güneş vitamini" olarak bilinen D vitamini, başta güneş ışığı olmak üzere, yağlı balıklar, kırmızı et ve yumurta sarısı gibi besinlerden alınabiliyor.

    Instagram?da 95 binden fazla takipçisi bulunan Dr. Ahmed?in açıklamaları, şu ana kadar 52 binden fazla izlenen bir videoda gündeme geldi. Videoda, ?Yüksek dozlarda D vitamini alan birçok insan gördüm,? diyen Dr. Ahmed, bu durumun anormal kalp ritimleri, böbrek yetmezliği ve kemik ağrılarına neden olabileceğini vurguladı. İngiltere'de yetişkinlerin yaklaşık altıda birinin yeterli D vitamini almadığını söyleyen Ahmed, bu eksikliğin bazı bireyleri aşırı takviye kullanımına ittiğini ifade etti. "Güneş vitamini" olarak bilinen D vitamini, başta güneş ışığı olmak üzere, yağlı balıklar, kırmızı et ve yumurta sarısı gibi besinlerden alınabiliyor.

  3. İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS), özellikle güneş ışığının az olduğu kış aylarında D vitamini takviyesi alınmasını öneriyor. Ancak Dr. Ahmed, bu takviyelerin yüksek dozda alınmasının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor. Dr. Ahmed?e göre, D vitamini yağda çözünen bir vitamin olduğu için vücutta birikebiliyor ve fazlası idrarla atılamıyor. ?Suda çözünen vitaminlerde genellikle fazla alım sorun yaratmaz, çünkü vücuttan kolayca atılır. Ancak yağda çözünen D vitamini fazlası vücutta birikerek toksik etkilere neden olabilir,? dedi.

    İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS), özellikle güneş ışığının az olduğu kış aylarında D vitamini takviyesi alınmasını öneriyor. Ancak Dr. Ahmed, bu takviyelerin yüksek dozda alınmasının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor. Dr. Ahmed?e göre, D vitamini yağda çözünen bir vitamin olduğu için vücutta birikebiliyor ve fazlası idrarla atılamıyor. ?Suda çözünen vitaminlerde genellikle fazla alım sorun yaratmaz, çünkü vücuttan kolayca atılır. Ancak yağda çözünen D vitamini fazlası vücutta birikerek toksik etkilere neden olabilir,? dedi.

  4. Bu durumun hiperkalsemiye, yani kanda aşırı kalsiyum birikmesine neden olabileceğini belirten Ahmed, ?Bu da kalp ve böbrek hastalıkları riskini artırır,? şeklinde konuştu. Dr. Ahmed, internet üzerinden alınan bazı takviyelerde 10.000 uluslararası birim (IU) gibi yüksek dozlara rastlandığını ve bunun son derece tehlikeli olduğunu söyledi. NHS, yetişkinler için günde 4.000 IU'nun üzerine çıkılmamasını tavsiye ediyor. Çoğu insan için önerilen günlük doz ise sadece 400 IU, yani yaklaşık 10 mikrogram. Dr. Ahmed, bazı bireylerin daha yüksek doza ihtiyaç duyabileceğini kabul etmekle birlikte, bu kişilerin takviye dozlarını belirlemeden önce mutlaka D vitamini seviyelerini kan testiyle ölçtürmeleri gerektiğini söyledi. ?Gerekli doz, kişinin semptomlarına, etnik kökenine, cilt rengine ve kan testine bağlı olarak değişir,? dedi.

    Bu durumun hiperkalsemiye, yani kanda aşırı kalsiyum birikmesine neden olabileceğini belirten Ahmed, ?Bu da kalp ve böbrek hastalıkları riskini artırır,? şeklinde konuştu. Dr. Ahmed, internet üzerinden alınan bazı takviyelerde 10.000 uluslararası birim (IU) gibi yüksek dozlara rastlandığını ve bunun son derece tehlikeli olduğunu söyledi. NHS, yetişkinler için günde 4.000 IU'nun üzerine çıkılmamasını tavsiye ediyor. Çoğu insan için önerilen günlük doz ise sadece 400 IU, yani yaklaşık 10 mikrogram. Dr. Ahmed, bazı bireylerin daha yüksek doza ihtiyaç duyabileceğini kabul etmekle birlikte, bu kişilerin takviye dozlarını belirlemeden önce mutlaka D vitamini seviyelerini kan testiyle ölçtürmeleri gerektiğini söyledi. ?Gerekli doz, kişinin semptomlarına, etnik kökenine, cilt rengine ve kan testine bağlı olarak değişir,? dedi.

  5. DOĞAL KAYNAKLAR HER ZAMAN İLK TERCİH OLMALI D vitamini seviyelerini artırmak için takviyeler yardımcı olabilse de, uzmanlar sağlıklı bir diyet ve yeterli güneş ışığına maruz kalmanın en etkili ve güvenli yöntemler olduğunu vurguluyor. Daha önce NHS cerrahı Dr. Karan Rajan da, D vitamini takviyesi alırken K2 vitamini içeren ürünlerin tercih edilmesini, bunun kalsiyumun damarlar yerine kemiklere yönlendirilmesine yardımcı olacağını belirtmişti.

    DOĞAL KAYNAKLAR HER ZAMAN İLK TERCİH OLMALI D vitamini seviyelerini artırmak için takviyeler yardımcı olabilse de, uzmanlar sağlıklı bir diyet ve yeterli güneş ışığına maruz kalmanın en etkili ve güvenli yöntemler olduğunu vurguluyor. Daha önce NHS cerrahı Dr. Karan Rajan da, D vitamini takviyesi alırken K2 vitamini içeren ürünlerin tercih edilmesini, bunun kalsiyumun damarlar yerine kemiklere yönlendirilmesine yardımcı olacağını belirtmişti.

  6. Dr. Ahmed son olarak, ?Takviyeleri dikkatli ve sorumlu şekilde kullanmalısınız. Çok yüksek dozlar faydadan çok zarar verebilir,? diyerek vatandaşlara uyarıda bulundu.

    Dr. Ahmed son olarak, ?Takviyeleri dikkatli ve sorumlu şekilde kullanmalısınız. Çok yüksek dozlar faydadan çok zarar verebilir,? diyerek vatandaşlara uyarıda bulundu.

12 Mayıs 2025