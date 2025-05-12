Çay Bardağıyla Pişen Yaprak Sarmanın Tadı Olay!

Yaprak sarma pişirirken tencerenin ortasına bir çay bardağı yerleştirmek, eskilerin sıkça kullandığı ancak günümüzde pek bilinmeyen bir yöntemdi. Son zamanlarda sosyal medyada yayılan bir video, bu yöntemin ne kadar kullanışlı olduğunu tekrar hatırlatmış oldu. Peki, bir çay bardağı nasıl oluyor da yaprak sarmayı daha lezzetli ve düzenli hale getiriyor?