Yaşam Koçu Filmi Oyuncuları Kimler?
Yaşam Koçu konusu ve oyuncu kadrosu
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Yönetmenliğini Burak Kuka?nın üstlendiği, oyuncu kadrosunda Doğu Demirkol, Yağmur Tanrısevsin ve Bülent Çolak?ın yer aldığı, ?Yaşam Koçu filmi 2024 yılında vizyona girmişti. Filmin çekimleri İstanbul?da gerçekleştirilmişti.
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YAŞAM KOÇU FİLMİ KONUSU Cafer, aşık olduğu fakat bir türlü elde edemediği ünlü oyuncu Helin ile birlikte falcı, astrolog ve yaşam koçu gibi yerlere gider. Cafer bu terapistler ve yaşam koçları ile alay ederken bir gün Helin?in parti çıkışında magazincilere yakalanırlar ve kendisini Helin?in yaşam koçu olarak tanıtır
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Söylediği bu yalanı devam ettirirken ünlü bir yaşam koçu haline gelir. Aile evinden ayrılır kendine bir yol çizer ve birçok insanın hayatına dokunur. Bir süre sonra Cafer?in hayatında işler istediği gibi gitmez, sevdiği kız Helin başkasıyla beraber olmuştur, ve kendisini bir kaosun içinde bulur fakat en sonunda hayatının iplerini eline alır, hayaline ulaşır.