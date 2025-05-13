Bu oyuncaklar klozet kapağından 2 kat fazla bakteri taşıyor!

Çalışma kapsamında bir battaniye, bir çocuk oyuncağı, bir çöp kutusu ve bir klozet kapağından örnekler alındı.

Battaniyelerin yüzde 43'ünün, peluş oyuncakların yüzde 29'unun 1000 birimden fazla zararlı mikroorganizma taşıdığı tespit edildi.

Klozet kapağı ve çöp kutusu ise beklenenden daha temiz olarak gözlemlendi.