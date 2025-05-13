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Bu Oyuncaklar Klozet Kapağından 2 Kat Fazla Bakteri Taşıyor!

Bu oyuncaklar klozet kapağından 2 kat fazla bakteri taşıyor!

  1. Çocukların sık sık oynadığı, hatta yetişkinlerin bile severek sahiplendiği peluş oyuncakların tehlike saçtığı belirlendi.

    Çocukların sık sık oynadığı, hatta yetişkinlerin bile severek sahiplendiği peluş oyuncakların tehlike saçtığı belirlendi.

  2. Yumuşacık ve tüylü dokularıyla oldukça ilgi gören bu oyuncaklar çok fazla kir ve bakteri biriktiriyor. <p> Araştırmacılar, peluş oyuncaklar ve oyuncak ayılarda sanılandan fazla mikrop barındırdığını tespit etti.

    Yumuşacık ve tüylü dokularıyla oldukça ilgi gören bu oyuncaklar çok fazla kir ve bakteri biriktiriyor.

    Araştırmacılar, peluş oyuncaklar ve oyuncak ayılarda sanılandan fazla mikrop barındırdığını tespit etti.

  3. Çalışma kapsamında bir battaniye, bir çocuk oyuncağı, bir çöp kutusu ve bir klozet kapağından örnekler alındı.<p> Battaniyelerin yüzde 43'ünün, peluş oyuncakların yüzde 29'unun 1000 birimden fazla zararlı mikroorganizma taşıdığı tespit edildi.<p> Klozet kapağı ve çöp kutusu ise beklenenden daha temiz olarak gözlemlendi.

    Çalışma kapsamında bir battaniye, bir çocuk oyuncağı, bir çöp kutusu ve bir klozet kapağından örnekler alındı.

    Battaniyelerin yüzde 43'ünün, peluş oyuncakların yüzde 29'unun 1000 birimden fazla zararlı mikroorganizma taşıdığı tespit edildi.

    Klozet kapağı ve çöp kutusu ise beklenenden daha temiz olarak gözlemlendi.

  4. Ortalama bir klozet kapağı 864 birim bakteri barındırırken, çöp kutularında bu oran 294 birim olarak ölçüldü. <p> Zararsız gibi görünün bu oyuncaklarda, çocuk sağlığını tehdit edebilecek zararlı organizmalar tespit edildi.<p>

    Ortalama bir klozet kapağı 864 birim bakteri barındırırken, çöp kutularında bu oran 294 birim olarak ölçüldü.

    Zararsız gibi görünün bu oyuncaklarda, çocuk sağlığını tehdit edebilecek zararlı organizmalar tespit edildi.

  5. Bu tür oyuncakların bahteri ve toz biriktirme kapasiteleri yüksek olduğundan sık sık yıkanması; özel hassasiyeti olan kişilerin ise kullanmaması tavsiye ediliyor.

    Bu tür oyuncakların bahteri ve toz biriktirme kapasiteleri yüksek olduğundan sık sık yıkanması; özel hassasiyeti olan kişilerin ise kullanmaması tavsiye ediliyor.

13 Mayıs 2025