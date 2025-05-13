Restoranındaki Fiyatlar Gündem Oldu
MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın restoranındaki fiyatlar gündem oldu
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Paylaşılan fotoğrafların ardından fiyat tartışması başladı.
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MasterChef Türkiye adlı yemek yarışması, en çok izlenen yarışma programları arasında yer alıyor. Uzun yıllardır programda jüri üyesi olan Mehmet Yalçınkaya, restoran menüsüyle gündem oldu.
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Ünlü şefin restoranına giden bir sosyal medya kullanıcısı, yediği yemeğin fiyatını paylaştı. Bunun üzerine sosyal medyada gündem olan yemek fiyatları, yeni bir tartışma başlattı.
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Menüde "Serseri" isimli bir yemek dikkat çekti. Dana bonfile ve kalamarla yapılan bu yemek, restoranın özel yemeklerinden biri ve 1550 TL fiyatla sunuluyor.
13 Mayıs 2025