Yaz Tatili Başlangıç Tarihi
Okullar ne zaman kapanacak?
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre okulların 20 Haziran 2025 Cuma günü kapanacağını duyurdu. Bu tarihte öğrencilere karneleri verilecek ve yaklaşık üç ay sürecek yaz tatili başlayacak.
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OKULLARIN ERKEN KAPANACAĞI İDDİALARI Kurban Bayramı'nın 6 Haziran 2025 tarihinde başlaması nedeniyle, okulların erken kapanacağı yönündeki iddialar kamuoyunda tartışma yaratmıştı.
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Ancak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu iddiaları yalanlayarak, eğitim öğretim yılının planlandığı gibi 20 Haziran'da sona ereceğini belirtti. Bakan Tekin, okulların 180 iş günü açık olması gerektiğini ve bu sürenin hukuken kısaltılamayacağını vurguladı.
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YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ BAŞLANGICI 2025-2026 eğitim öğretim yılı ise 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler, bu tarihe kadar yaz tatilinin keyfini çıkaracak.